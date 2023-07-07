铂傲推出新款 Beosound A9 五代音响：搭载 Mozart 平台、1500W HIFI，27980 元

IT之家 7 月 7 日消息，铂傲近日推出了新款 Beosound A9 五代家用蓝牙音响，目前已上架电商平台开售，到手价 27980 元。

新款 Beosound A9 音响三围尺寸约为 70.1x90.8x41.5cm，重量约为 14.7Kg，有黑色、金色和天然铝三种配色可选。

新款 Beosound A9 音响搭载 B＆O 莫扎特操作平台，支持软件更新，可串联 2 台 A9 五代形成双倍环绕立体声。

新款 Beosound A9 音响支持 1500W 全域 HIFI，内置 2 个 200W D 级全频扬声器、2 个 150W D 级高频扬声器、2 个 200W D 级中频扬声器和 1 个 400W D 级低频扬声器。

该款 Beosound A9 音响内置空间补偿技术，支持挂墙、墙角和支架等多种安装方式；机身背面自带低音导向孔和低音孔，可充分还原低音；低音导向孔可用于悬挂墙架。

铂傲的这款 Beosound A9 音响可通过手指滑动、悬浮和轻拍等操作来实现切换曲目或调节音量等操作（IT之家注：机身无按键）。

连接方面，该款 Beosound A9 音响支持 Chromecast、AirPlay 2 以及蓝牙 5.3 连接，支持 App 操控；机身自带 1 个 10/100 Mbit / s 的以太网接口和 1 个 3.5mm 音频接口。

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