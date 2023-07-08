“大光腚、小痰盂”，这些镜头外号你都知道到吗

许多相机镜头除了自己本身的名字外，还会有一个外号，如小白、小痰盂等。

这些外号通常是人们出于方便交流或喜爱，结合镜头自身的特点为其取的，懂的人如数家珍，而圈外人却经常听的云里雾里。

今天就为大家来介绍一下比较常见的那些镜头外号：

1. 大三元

大家对大三元应该不陌生，它是对 16-35、24-70、70-200（每个品牌不一样）三支恒定 2.8 光圈的变焦镜头的合称，这三款镜头放在一起叫大三元。

大三元也是一个麻将术语，是一种比较难得的牌型；在古代科举中，大三元指在乡试、会试、殿试中均取得第一名，可以说是古代读书人的最高成就了。由此也可以看出用大三元来称呼这三个镜头也是很高的评价了。

大三元并不是对某个品牌镜头的称呼，几乎所有的大厂都有自己的大三元，焦段也有点差别，但是都算得上是技术和品质的象征，特别是 70-200 这款镜头，让很多摄影爱好者爱不释手。

2. 小三元

小三元与大三元相似，指与大三元焦段接近的三款镜头，不过它们的恒定光圈是 4.0，比起大三元可能差一点，但是不同的人有不同的拍摄习惯，有人就更喜欢小三元，并且拍摄也够用，预算不足的话可用其替代大三元。

3. 饼干头

饼干头不是指某一款具体的镜头，而是指比较薄、比较短的镜头，其由来是宾得的 DA 40mm F2.8 Limited 镜头，因为厚度只有 15mm，故被称为饼干头。

4. 大白

大白指的是佳能的 100-400mm F4.5-5.6L 超长焦镜头，其外观白色很显眼，二代镜头又被称为“大白兔”。

5. 小白、小小白

小白就是我们刚才介绍的大三元里的佳能 70-200 F2.8L 长焦镜头，其外观也是白色，相比大白短一些故被称为小白，其二代镜头也被称为“小白兔”。

除了大白、小白，还有一个小小白，就是小三元里的 70-200 F4L 长焦镜头。

6. 狗头

狗头指入门系列的廉价镜头，其成像质量会差一些，但是也能满足普通爱好者的日常拍摄，一些套机头，如 18-55、18-135 等都属于狗头。

尼康的 G 卡口镜头也被一些人叫做狗头，由于 G 系列镜头普适性不强，这引起了部分用户的不满，因此结合字母 G 为其取了个狗头的“骂名”。

7. 牛头

虽然也是用动物命名，但是牛头就比狗头高端多了，它指的是价格昂贵、质量优良的高端镜头。

它们往往在成像佳、光圈大，有些还是抢手货，不容易搞到手，佳能的红圈、尼康的金圈镜头基本都可以看做是牛头。

8. 套头

套头也就是套机头，一般指的是与中低端相机一起搭配销售的镜头，很多套头就是狗头，它们价格不贵，质量也一般，适合入门或普通的日常拍摄。

9. 标头

标头指的是标准镜头，即 40-60mm 左右的镜头，也特指 50mm 的定焦镜头，因为 50mm 焦距很接近人眼视线。

10. 小痰盂 & 人类光学精华

小痰盂指佳能的 50mm F1.8 定焦镜头，其形状小巧、性价比高，小痰盂算是对其的一个爱称，现在其他品牌的 50mm F1.8 定焦镜头有时也被叫做小痰盂。

人类光学精华指的是尼康 50mm F1.8D 这款镜头，与小痰盂一样，其价格比较低，性能尚可，凭借 1.8 的大光圈能拍出不错的照片，至于其为什么敢称作是“人类光学精华”，一方面是其高性价比，另一方面作为标准镜头，它的功能比较完善，结合了百余年来的技术发展（当然多多少少有夸张、调侃的成分）。

11. 大光腚

对，就是这么直白，这就是大光圈定焦镜头的简称。

这款佳能 85mm F1.2 也叫大眼睛

12. 红圈头

红圈头指的是佳能的高品质镜头，因为其镜头前往往都有一个显眼的红圈，故被称为红圈头。

13. 金圈头

佳能有红圈，尼康有金圈，金圈就是尼康镜头品质的象征。

14. 夜神

夜神指徕卡 NOCTILUX-M 系列的超大光圈镜头，其最大光圈已经达到了 F0.95，被叫做夜神一方面是超大的光圈无惧夜晚弱光线，另一方面是镜头名字里的 NOCT 有拉丁语“夜晚”的意思。

现在很多大光圈、在夜晚弱光环境下表现优秀的镜头有时也会被叫做夜神。

15. 空气切割机

空气切割机指的是长焦距大光圈镜头，如佳能 EF85mm F1.2 以及小白等，因为这种镜头拍摄的画面压缩感很强，能很好地将主体与背景分离，虚化明显并且浅景深的效果仿佛空气被凝固，故被称作空气切割机。

16. 美人头

顾名思义，适合拍摄人像，能把人像拍得好看的镜头，也特指佳能的 EF 135mm F2L 镜头，因其大光圈、压缩性强，比较适合人像拍摄，美人头与空气切割机有一定的重合度。

17. 百微

佳能的一款焦距在 100mm 的镜头，非常适合微距摄影，故被称作百微。

18. 私房之眼

特指索尼的 24mm F1.4 GM 镜头，因其大光圈不畏室内光线不足的情况，同时广角又能满足室内拍摄角度，同时也比较小巧方便，很适合拍摄私房，所以被称作私房之眼。

其他品牌的 24mm 镜头有时也被称为私房之眼。

19. 霸王枪

本是项羽的武器，势大力沉，佳能 EF 400mm F2.8L 因其超大的体型和重量也被叫做霸王枪。

400mm 的焦距能有 2.8 的光圈，单看这数据，价格就不用多说了，霸王枪凭借其优秀的质量受到很多体育记者、野生动物摄影师的喜爱。

镜头千千万万，外号也数不胜数，本文只列举了部分，你还知道哪些镜头外号呢？

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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