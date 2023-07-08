盘点经典 FC 游戏埋藏的彩蛋

原文标题：《FC 游戏埋藏了三十年的秘密，《坦克大战》隐藏着一封程序员的血书》

不知道有多少玩家和我一样，童年时玩《坦克大战》每次都坚持不了多久。双人合作就互坑，一个人玩几关就死完了。

进入游戏之前习惯性选关，盗版卡带最多可以选 50 关，过了关就是 51 关。这就给人一种错觉，游戏是无限关卡。

那时候秘籍的传播都是口口相传，大家认为所有的游戏都有秘籍。偏偏《坦克大战》没什么玩家讨论秘籍，主要就是没人玩通关过。

那么游戏真的有秘籍吗？

别说，还真有

在标题界面，选择“建筑模式”。按 1P 的开始键进入，然后再按一次返回标题界面，就这么重复 7 次。接着在按住 1P 的下，在 2P 点击 8 次 A，最后在 1P 按住右，在 2P 上按 12 次 B。

完成以上的操作后，按 1P 开始键就可以激活程序员故意留下的小彩蛋画面了。

后来经过证实，彩蛋中的 OPEN-REACH 很可能就是大久保良一

在 PRG-ROM 的末尾有一段 ASCII 码图片：大久保和宇田川。

第一个，是游戏程序员大久保良一的姓氏

第二个是东京的街道名，在游戏开发的地址。

很明显，这个彩蛋就是大久保良一给 NORIKO 女士的一封情书（绿色水滴代表的是什么呢？眼泪？血液？）。故意将这个秘籍设置这么困难，估计是不想让玩家们知道吧！任何杂志中都不曾记载过这个秘籍，看来这位程序员是想将这个秘密永远放在游戏深处，以此来纪念这份情谊。

直到多年后，ROM 被深挖之后玩家们才发现了其中隐藏的秘密。然而，在 2016 年，58 岁的大久保良一已经与世长辞。而这份情书的秘密也将永远埋葬。

另外，后期我们在改版游戏中见到的手枪，其实原本就是游戏中有的素材，并非是改版作者做出来的。

《魂斗罗》那些没见过的画面

当年我们玩到的《魂斗罗》初代都是世界版，而《超级魂斗罗》都是日版，因此我们最熟悉的画面莫过于：

世界版

日版

而下面这两种界面却很少见到，甚至在红白机时代都没有出现过，分别是：

美版

日版

而最不可能见到的版本则是欧版。由于德国对血腥和暴力超严格的审查法（德国法律禁止向未成年人出售暴力电子游戏），为了让他受众更宽一些，不得不对图形做出相应的改变。

因此，不仅仅是当年见不到，甚至多年后的今天，即使玩模拟器也未必能见到的版本。

如下图，你能想到这也是正经的《魂斗罗》初代吗？

欧版和日版的人物对比：

日版美版世界版都是比尔和兰斯，而欧版则是机器人 RD008 和 RC011

敌兵的区分还是比较大的，不过这里我们看得出来，欧版的敌兵比较敷衍，攻击方式和判定基本上和原版没有什么区别，仅仅是外观稍微有些不同。当然了，剧情也是完全不同的。

杂兵：

BOSS 基本上没有什么区别，只有第六关的巨神兵稍微有点不同。或许因为这关的 BOSS 是机器人吧！因此在欧版中得到了改进，看上去更加贴合这种风格。

《超级魂斗罗》的主角仍然是兰斯和比尔，而欧洲版则是两位机器人警察。

日版、北美、欧版的标题画面分别是

《魂斗罗 3》时期，仍然拥有很多版本。由于3代的内容更加丰富，因此需要改动的地方也就有很多。

日版、美版、欧版

过场动画，三个版本的对比。欧版仍然是以机器人为主。

对于欧洲人来说，他们早已经习惯了机器人的画风。即使在很多年之后游戏审查力度相对宽松，仍然无法改变机器人在这些玩家心目中的形象。

因此后期只要有新版本发行，必定会有专门为欧洲玩家打造的机器人版本。

《魂斗罗 4》中的主角可以自由选择，玩家可以选用老版的兰斯和比尔，也可以选用新版的形象，之前出现过的主角都在本作游戏中再次出现，包括机器人主角。

《人间兵器》被删除的素材

CAPCOM 的作品都是精品，无论在街机平台还是红白机平台。这款《人间兵器》正是来自 CAPCOM，游戏的玩法则借鉴了早年的《滚雷》。

日版、美版标题画面的区别：

在 ROM 中，存在很多未被启用的素材，它们的用处至今仍然是一个谜。

有玩家猜测，这很有可能是过场动画中，记载将军心理变化的一些动作。

这些素材是过关之后的过场动画中显示的。

在原版中，过场动画一直都是主角史密斯和特工交流的画面，并在这期间发现了一些蛛丝马迹，直到倒数第二关才将所有的线索串联起来，确定了黑手正是琼斯长官。

而上面的手势，很有可能就是琼斯长官在暗中观察史密斯的行动。并在他潜入基地时表现得忐忑不安，以及完成任务之后的咬牙切齿。而游戏中也暗示性地出现了一顶帽子，确定了幕后黑手的真实身份。

在 ROM 的深处，还有一个模板并没有被使用。这应该是过关之后，史密斯和特工交流时，特工提供的下一关地图和其他线索。

《超级马里奥》有意思的幕后

《超级马里奥》，当年我们受盗版卡带的影响，一直叫的都是《超级玛丽》。

游戏最初的概念设计非常有意思：

其中可以看到一些没见过的杂兵，甚至而此时的库巴还是一头乌龟的造型。板栗仔的这个形象，一直到了3代才做出来。而桃子公主一点都不漂亮，倒像是一个乳臭未干的黄毛丫头。其中还有一个白胡子老头，不知道是干什么的。

当时设计师们给玛丽设计的最初的形象，看上去是不是和游戏中有一定的区别呢？

最初的标题界面设计，已经和我们后来的玩到的差不多了。就是颜色和字母稍微有点不同。

关卡设计原案：

这个画面相信大家都是比较熟悉的吧！当年多少玩家死在了出场的第一个板栗仔手中！

奖励房间的设计图纸：

最后，再给大家看一张脑洞非常大的图片。这张图片是来自原版中的，并非改版哦！

后期在 2 代出现过。

以上内容参考：The Cutting Room Floor

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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