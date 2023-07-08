Excel 填充技巧分享: 快速填充指定范围序列、按年份填充日期、按字母填充...

我们经常在 Excel 中都会使用下拉填充技巧，它可以帮助我们快速将空白单元格填充上数据。当然，各种需求会使用不同的填充方法。今天，小汪老师就来给大家分享 16 种常用填充 Excel 小技巧。

1、按住 Ctrl 键填充序列

普通下拉填充，会重复单元格数据，如果，我们按住 Ctrl 不放，向下填充，就会获取序列了。

2、快速填充指定范围序列

如何快速的填充指定的数值范围？比如，我要填充 1-100 。我们可以先在单元格输入“1”，然后进入「开始」-「编辑」-「填充」-「序列」，选择「列」，在“终止值”中输入「100」就可以了。

3、按月份填充日期

将日期以月份填充，我们可以先下拉填充，然后，点击旁边的“自动填充选项”按钮，选择「以月填充」。

4、按年份填充日期

将日期按年份进行填充。

5、填充日期范围

填充指定的日期范围。

6、快速填充工作日

下拉填充后，在旁边的“自动填充选项”按钮中选择「填充工作日」。

7、双击填充

许多朋友只知道，下拉填充，其实，我们还可以将光标定位到单元格右下角后，直接双击，就能实现快速填充。

8、按字母填充

普通填充只能够实现 1、2、3 数值填充，如果要实现字母填充，可以使用公式：

=SUBSTITUTE(ADDRESS(1,ROW(A1),4),1,)

9、不间断序列

就算是删除其中一个或多个序列，也能够自动连续上一个数值。公式：

=ROW()-1

10、筛选填充序列

筛选结果后依然能够显示正常的序列。公式：

=SUBTOTAL(3,B$1:B2)-1

11、填充被合并的单元格

单元格被合并居中了，如何取消并填充呢？先取消合并后居中，然后 F5 进入「定位条件」，选择「空值」，然后在编辑栏中输入“=”，选择上一单元格，按下「Ctrl + 回车」即可填充。

12、填充分类序列

如果想将每组分类，单独填充一组序列，应该如何操作呢？

=COUNTIF($B$2:B2,B2)

13、重复填充序列

有时候，我们需要多次重复序列，比如：1、1、1、2、2、2、3、3、3 这样填充，那么我们可以使用公式：

=INT((ROW(A1)-1)/3)+1

重复次数，可以修改其中的“/3”。

14、指定数值范围循环填充

规定一个数值范围，进行循环填充，可以使用公式：

= MOD((ROW(A1)-1),3)+1

数值范围，可自行修改。

15、自定义递增填充

如何进行递增填充？可以先在起始单元格输入数据，然后选中需要填充到的单元格，进入「开始」-「编辑」-「填充」-「序列」，选择「列」，在“步长值”中输入你要递增的数字，然后确定就行了。

16、自定义填充内容

有些内容，Excel 中无法填充获取想要的结果，这是为什么呢？其实，这是因为 Excel 中只存储了固定的那些填充内容。要想按照自己的思路和结果填充，我们可以先将这些结果储存进 Excel ，下次填充，就能够得到我们想要的效果了。

如下图所示，我想要填充带圈数字，但是，并没有获得我想要的结果。

进入「文件」-「选项」-「高级」-「编辑自定义列表」，在“输入序列”中录入我们想要的填充效果，然后点击“添加”按钮，确定。回到表格界面后，我们再来试试，怎么样！

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：汪汪琪

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