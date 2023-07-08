AMD 即将推出买 CPU / 显卡送《星空》活动

IT之家 7 月 8 日消息，AMD 台湾地区官网显示，7 月 11 日到 9 月 30 日，购买特定的 AMD 锐龙处理器、Radeon 显卡或整机即可获得《星空》。该游戏的发售日期为今年 9 月 6 日。

据介绍，适用该活动的 AMD 硬件包括锐龙 7000 系列处理器以及 Radeon RX 6600 以上的显卡。

该捆绑包分为两个等级：标准版和高级版。高级版适用于 R9 7000 CPU 以及 RX 7900 或 RX 6700 以上显卡；标准版适用于 R7 / R5 7000 系列处理器以及 RX 6600 显卡。

据IT之家此前报道，AMD 已宣布与 Bethesda Softworks 建立独家合作伙伴关系，为 Bethesda Game Studios 二十五年来首个全新游戏宇宙《星空》带来强大的优化和图形功能。《星空》现已开启预购，Steam 国区标准版售价 298 元，高级版售价 415 元。

需要注意的是，像这样的买硬件送 3A 大作的活动一般不适用于中国大陆地区。

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