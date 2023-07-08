3.5mm 耳机孔要彻底消失了，好怀念啊

前段时间，小雷退掉了早早预定了的 Xperia 1 V 手机。原因其实非常简单：在对索尼手机拍照水平有基本了解的情况下，小雷不认为这台手机值得 9049 元的售价，打算等过段时间看看有没有其他途径以更低的价格入手。但比起不买它的原因，我一开始选择买这款手机的原因其实更加简单：这是市面上为数不多还提供 3.5mm 耳机接口的旗舰手机。

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谁能想到，在 2023 年，耳机接口居然跟汽车的实体空调旋钮一样，成为了一个值得专门拿出来说的核心卖点。

为传递声音而生

尽管大家说到耳机孔，首先想到的就是 3.5mm 耳机接口，但和现在鸠占鹊巢的 USB-C 耳机接口一样，3.5mm 在耳机接口领域也是「后来者」。抛开更古早的、没有统一接口的接线时代，现代意义的「耳机接口」其实源自老式电话的接线交换机。

就像电影《John Wick》中的那样，在手工接线时代，接线员需要不断将不同电话机的线缆转接，而频繁插拔的电话线需要一个简单且耐用的接口系统，这个接口系统就是现代「通讯端子」的前身。而到后来，这种操作简便、经久耐用且一开始就为了传输音频信号而设计的端口系统也自然而然地被应用到了后来的耳机等设备中。

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比如在现代高端、专业音频产品中常见 6.3mm（四分之一英寸）耳机接口，其实就源自 1887 年所使用的第一代人工电话交换机。甚至在很长一段时间内，6.3mm 接口才是大家默认的「耳机接口」。

虽然说像在电吉他、晶体管等专业音频设备中，6.3mm 也没有多占空间，但随着微电子行业的发展，电子产品呈现出了小型化、移动化的趋势。20 世纪 60 年代，5 号电池的流行让电子产品真正脱离了电源线的束缚，移动电子产品也如雨后春笋般涌现。此时此刻，6.3mm 耳机接口似乎就有点碍事了。于是在剪断电源线后，用户和品牌开始对耳机线动手了。

3.5mm 具体发明于哪一年已经无从考证，但从查到的资料看，最早使用 3.5mm 的产品应该是索尼的 Walkman 播放器。没错，对 3.5mm 不离不弃的最终还是索尼 ——1979 年，索尼推出了第一款 Walkman——TPS-L2。

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作为第一款成功商业化的便携音乐播放器，TPS-L2 的意义已经不再是一款音乐播放器，而是成为了当时潮流文化的标志之一。再加上背后来自索尼的资源扶持，TPS-L2 很快就成了当时个人音乐设备的「行业模板」，而 3.5mm 接口系统也随着 TPS-L2 的流行成为了当时个人音频领域最常用的接口。

但 3.5mm 就是耳机接口的终极解决方案了吗？答案是否定的。2006 年前后，手机出现了小型化的潮流，占用空间比 3.5mm 更小的 2.5mm 耳机接口开始被部分手机品牌「试点」。

值得注意的是，这里的 2.5mm 和高端音频产品中采用 2.5mm 平衡口并不能混为一谈。虽然接口看起来很像，但两者的端子定义方式存在区别。当时的 2.5mm 非平衡口耳机和 3.5mm 耳机在端子定义上完全一致，仅尺寸存在些许区别。不过由于主流耳机产品通常都只提供常规的 3.5mm 耳机接口，因此 2.5mm 非平衡口耳机在短时间内就被市场抛弃，3.5mm 也就这样成为了耳机接口的代名词。

但很快，3.5mm 耳机接口就迎来了自己的第一个强敌。

耳机接口的瘦身时代

在手机行业进入全面屏时代之前，厚度是手机品牌最常「卷」的一个领域。在厚度内卷最疯狂的时候，「最薄智能手机」这一纪录甚至可以在 30 分钟内被刷新。手机品牌为了控制手机厚度可以说无所不用其极，但无论品牌如何努力，3.5mm 耳机接口始终是手机品牌无法绕过的技术难题。

3.5mm 接口指的是耳机插口的尺寸，那既然耳机插头已经要走了 3.5mm，那容纳耳机插头的接口无论怎么说也要比 3.5mm 要厚，那容纳耳机接口的手机自然也要比 3.5mm 要厚，当时绝大多数的 3.5mm 耳机接口光是外径就来到了 5mm。为了解决 3.5mm 耳机接口的厚度限制，有些品牌甚至不惜「复活」了当时已经被抛弃的 2.5mm 耳机接口，只为了偷空那微不足道的 1mm。

在 2014 年，OPPO 用 OPPO R5 给出了「3.5mm 难题」的答案。

图片来源：OPPO

刚刚说过，3.5mm 耳机接口的外径通常为 5mm，但这款发布于 2014 年的智能手机厚度却薄至 4.85mm。而成为「空间魔法师」的秘诀也非常简单 —— 一个 Micro USB 转 3.5mm 的转换器。

图片来源：雷科技

没错，OPPO R5 并未配备 3.5mm 耳机接口，但却在手机包装内提供了一个 USB 接口转耳机接口的转换器。从反面来看，OPPO R5 确实开创了充电不能用有线耳机听歌的时代，但从正面看，OPPO 这一大胆的举措也确实提出了一个很好的解决方案。

实际上当时并不只有 OPPO 想到了用转换器来取代 3.5mm 耳机接口，但大多数品牌都因担心用户不满而暂时搁置。OPPO R5 的出现很好地给其他手机品牌充当了反面教材，也暂时保住了 3.5mm 耳机接口的行业定位。随后也陆续有手机品牌想对耳机接口「动手」，比如乐视手机就率先采用了 USB-C 耳机接口。

但真正掀起「无耳机接口」运动的，还得是我们的老熟人 Apple。

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2016 年，iPhone 7 发布。尽管 Apple 在发布会后安排了不少歌曲表演，但 iPhone 7 作为第一款没有 3.5mm 接口的旗舰手机依旧受到了大量用户的指责。从拆解图上看，原本属于耳机接口的空间现在已经被更大的 Taptic Engine 线性振动单元和新增的气压计出口所替代。根据 Apple 的说法，这个新增的元件可以用来平衡手机内外大气压。

换句话说，iPhone 7 是第一次有手机品牌不因为手机「厚度限制」而主动放弃耳机接口。作为「补偿」，Apple 为用户提供了三种不同的耳机解决方案：

首先，所有 iPhone 改配采用 Lightning 接口的 EarPods 有线耳机；其次用户在购买 iPhone 7 时，包装内也会随附一个 Lightning 转 3.5mm 的转换器，方便用户使用 3.5mm 耳机。当然了，你也可以花 1288 元的价格买一个 AirPods，从而能「更优雅」地使用 iPhone 听音乐。

图片来源：Apple

但遗憾的是，iPhone 和 AirPods 的热销为手机品牌去除 3.5mm 耳机结构提供了舆论「兜底」安全网，而无数山寨 AirPods 也为用户带来了廉价的 TWS 耳机。就像当年的 TPS-L2 一样，AirPods 成为了新一代的流行文化标志，TWS 耳机也逐渐成为主流。

而此时的 3.5mm 耳机，就成为了吃力不讨好的代表。

我们怀念的，真的是耳机接口吗？

不少品牌会用手机防水性来为不提供 3.5mm 耳机接口的行为开脱。确实，不提供 3.5mm 耳机接口可以减少机身开孔，但索尼每年都在用 Xperia 证明有耳机孔也可以做防水，更不用说大多数手机根本就没通过 IP67 测试。

实际上，取消 3.5mm 耳机口更多的还是出于成本方面的考虑：无论用户是否购买他们的 TWS 耳机，省略掉的开孔步骤和元件成本也能为手机降低一定的成本。另外耳机结构本身就是一个经常插拔的易损件，去掉耳机接口也可以一劳永逸地降低手机售后成本。

中国电子音响行业协会的数据显示，国内传统有线耳机产值在 400 亿元左右，并且在持续萎缩，市场空间逐步被无线耳机所占据并引领耳机行业的成长，2018 年无线耳机产值占比已过半达到 60%，属于有线耳机的辉煌已经一去不回。

图片来源：Shure

可以肯定的是，无论我们怎么怀念 3.5mm 耳机接口，有线耳机都不可能会再次成为手机的主流配置。在这个手机无孔化越来越激进的潮流下，未来的手机说不定连充电接口都不再提供。有线耳机的市场也不可能完全消失，高端耳机和低价耳机作为有线耳机市场的两个极端，依旧支撑着有线耳机仅剩的市场空间，为各自的用户群体发声。

只不过对大多数用户来说，比起真实的使用需求，大家对有线耳机的怀念更多地也只是感叹一下「时间过得真快」，真正愿意购买、使用有线耳机的始终还是少数，这一代已经由中国电子音响行业协会的数据论证过了。再说了，公交、地铁、高铁上那些响彻车厢的短视频也一次次说明了大多数人其实根本不在意耳机还是扬声器的问题。

面对已经不可能回头的 TWS 浪潮，与其说我们怀念的是 3.5mm 有线耳机，倒不如说我们怀念的是那个手机品牌为了实现创意登峰造极，同时也不会用蹩脚的理由为 PUA 消费者的行为开脱的智能手机黄金年代罢了。

本文来自微信公众号：雷科技 （ID：leitech），作者：雷科技数码 3C 组

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