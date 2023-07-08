群里面的图片文件如何通过 Word 打印在 A4 纸上

我们经常会接收到来自各种群里面的文件和图片，有时候需要将一些重要的文件和图片打印出来，文件就不多说了，图片应该如何打印呢？今天，易老师就来与大家讲讲。

1、如何打印图片

打印图片，可直接选中图片，然后「右键」-「打印」，即可进入打印界面。

2、打印图片不全

有时候，打印出来的图片不全，如下图，上面和下面部分内容没有完全显示出来。

解决：我们可以将「适应边框打印」取消勾选，就能够完全打印出图片了。

3、图片变形了

我们经常还会收到一些变形的图片，如下图所示。这种图片打印出来也是变形的，所以，我们最好是用图形编辑软件，来处理一下，再来打印。

没有图片编辑软件，或是说你还不会用那些图片处理软件，没关系，用 Word 就可以搞定。

解决方法：首先，将图片插入到 Word 文档中，然后选中图片「右键」-「环绕文字」-「衬于文字下方」，接着我们就可以自由拖动图片，来调整变形的图片了。调整合适后，我们可以直接在 Word 中将其打印出来。

4、图片周围大量空白

有些图片周围有大量的空白，内容反而变小了。如下图所示：

这种情况，我们同样可以在 Word 中进行处理。

解决方法：先把图片插入到 Word 中，选中图片，进入「大小」-「裁剪」，拖动鼠标，将周围空白裁剪掉。然后选中图片「右键」-「环绕文字」-「衬于文字下方」，将图片拖动铺满文档即可。

本文来自微信公众号：Word 联盟 （ID：Wordlm123），作者：易雪龙

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