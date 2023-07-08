河南的“硬科技车票”

河南省为中部地区核心省份，经济总量居六省之首，2022 年全省 GDP 达到 61345.05 亿元 [1]，也是全国五大粮食净调出省之一，作为传统农业大省，河南在硬科技领域的表现也可圈可点。

本文是“城市硬科技”的第二篇，我们聚焦河南省，梳理、分析该省 2023 年硬科技项目 / 园区，同时简单回顾近年硬科技领域的投资与建设情况，最后将讨论河南硬科技产业发展的优劣势。

李拓丨作者

果壳硬科技丨策划

河南硬科技底色

今年 3 月初，河南省发改委印发《2023 年河南省重点建设项目名单》[2]，共安排省级重点建设项目 2505 个，年度计划完成投资约 1.9 万亿元，均为 2018 年以来新高。

河南省重点建设项目总量、计划当年完成额（2018—2023），信源丨河南省发改委官网、河南省重点项目建设网，梳理制图丨果壳硬科技

中部六省 2023 年省级重点规划项目与计划完成投资额度对比如下：

中部六省 2023 年省级项目规划情况对比，数据来源丨各省人民政府官网 / 发改委官网，制表丨果壳硬科技

根据果壳硬科技（ID：guokr233）梳理筛选，河南省 2023 年重点建设的省级硬科技项目共 487 个，硬科技类园区 107 个，共计 594 个，占全年重点项目的 23.7%，各地排名如下：

2023 年河南省级硬科技项目地域分布，信源丨河南省发改委官网，梳理制表丨果壳硬科技

值得一提的是，从郑州、洛阳、新乡、商丘、驻马店、濮阳等地公开的市级重点建设项目来看，有些市级项目技术含量并不逊于省级项目（如郑州的新材料、洛阳的航空航天，新乡的生物育种、体外诊断、氢燃料动力电池项目等）。

由于河南仅有五地公开市级项目，即便将这些市级硬科技项目悉数筛出，讨论意义也有限，因此本文对市级重点项目不作详细展开，下文所及，均针对省级硬科技项目。

河南省发改委官方指出，今年省级项目重点“突出基础设施、突出先进制造业，突出先进制造业”[3]，这在我们进一步筛出的 487 个省级硬科技项目中得到明确体现：智能制造和绿色经济占绝对数量优势。

2023 年河南省级硬科技重点项目领域分布，信源丨河南省发改委官网，梳理制图丨果壳硬科技

以下细说今年在豫硬科技概况与重点项目规划：

智能制造

富士康工厂是“河南制造”的一张名片，2021 年 9 月，富士康郑州科技园获评世界经济论坛（WEF）“灯塔工厂”称号。郑州、济源、鹤壁、濮阳、开封（兰考）、周口等地的富士康厂区，消纳了省内大量富余劳动力。

图源丨劳动力视角下跨国公司地方嵌入与区域发展战略耦合机制 —— 以富士康郑州投资为例 [4]

但电子产品加工业处于制造业价值链底层，要一睹河南硬科技产业真容，我们须将目光转向超大型盾构机、超硬材料、电子特气等领域，在全国乃至全球范围内，河南拥有明显优势：

国内首个国家级盾构产业化基地在河南新乡，郑州中铁装备生产的大型 盾构机 产销量全球第一；

国内首台用于制造立方氮化硼、人造金刚石的铰链式六面顶压机出自郑州三磨所（现为国机精工子公司），河南也因此生产了全球 70% 的 超硬材料 ；

国内首批自主研发的晶体六氟磷酸锂、半导体用 ppt 级电子级氢氟酸出自河南焦作多氟多。

2023 年河南智能制造省级项目中，不少基于以上优势产业，总量达到 183 个，项目数量多，涉及范围广，总体呈现以下特点：

产业集群效应显著，地域特色鲜明。2023 年的省级硬科技项目中，以人造金刚石为代表的超硬材料仍分布于商丘（这里有力量钻石）、许昌（这里有黄河旋风）、南阳（这里有中南钻石）等地，氟化工集中于焦作、尼龙产业集中于平顶山、鹤壁等。果壳硬科技简单梳理了河南智能制造优势产业分布情况：

河南智能制造的地域分布特征，制图丨果壳硬科技

以富士康为基础，在价值链上适度延伸。就产业地位而言，数码产品组装处于智能制造价值链底层，不过，在河南郑州、开封、漯河、鹤壁、济源落地的生产线，也带动了当地光电显示、光学镜头、智能可穿戴设备的研发制造产业链发展，2023 年 4 月富士康郑州新总部落成后，甚至将业务延伸至电动车和机器人领域。[5]

但向零部件的延伸，没有改变“两头在外”的大势，微笑曲线底部的分工角色没有得到根本改变。

绿色经济

6 月 13 日，155 套 10 米超大采高智能化液压支架顺利完成交付 [6]，这些世界最高支护高度的支架，自郑州煤矿机械集团（郑煤机）。郑煤机也是我国第一套液压支架生产商，目前产品国内市场占有率领先，其背后除了优秀的研发管理能力，也与河南省以煤为主的能源消费结构密不可分。

“十三五”期间，河南全省累计淘汰落后煤电机组近 600 万千瓦，关停容量居全国第一位，但“十四五”之初，河南煤炭消费仍超出全国水平约 10%，且油气、水、风、太阳能等赋存偏少，官方预计，“十四五”期间 60% 左右的能源需从省外引入。[7]

2023 年省级建设项目中，包含风光锂电新能源、蓄能等新能源建设在内的绿色经济项目总量达到 149 个。

河南绿色经济的地域分布特征，制图丨果壳硬科技

这些项目呈现出以下特点：

多依靠风电与锂电产业链优势。依托风电（洛阳 LYC 洛轴、新强联，生产风电轴承；明阳智慧能源的信阳生产基地，制造大型风电叶片）、锂电（焦作多氟多，生产锂电池电解液关键材料：六氟磷酸锂；洛阳中航锂电、中州时代的锂电池）产业领域的技术优势，全省在风电、锂电产业领域项目较多，洛阳是我国五大轴承产业集群地之一，拥有洛轴、新强联两家大型风电轴承研发生产商；

抽水蓄能，靠山吃山。抽水蓄能对海拔有较高要求，因此相关项目多集中于太行山（安阳林州）、大别山（信阳光山）、伏牛山（南阳南召）、崤山（三门峡灵宝）、嵩山（郑州巩义）等山区，此外，多地市级规划中，此类在建项目也有不少。

抽水蓄能项目和总规模近两年呈现爆发式增长，国家能源局方面出具的数据显示，仅 2022 年核准的抽水蓄能项目 48 个，装机 6890 万千瓦，超过“十三五”期间总规模，当年新投产规模也达到 880 万千瓦，创历史新高。大量的抽水蓄能项目对产业链制造、安装、运维提出了更多要求，同时地方也亟需核定细化抽水蓄能电价机制；

氢能尚在起步阶段。河南今年氢能建设项目集中于新乡、濮阳两地。与山东年产 260 万吨工业副产氢相比 [8]，河南年产 55 万吨的副产氢远算不上富裕，按 2022 年河南省的建设“郑汴洛濮氢走廊”的规划，豫北、豫西北、豫中南将成为省内三大氢能供给基地 [9]。这三个地区均以煤焦化、石化工业副产氢为主。

但按“就地消纳”的原则，像平顶山这样的煤产区，已将工业副产氢用于尼龙生产，仅首山化工一个项目，就能消耗焦炉煤气制氢 7 亿立方米 [10]，后续有多少氢气可供燃料电池使用，是个疑问；焦作规划到 2025 年的年制氢能力达到 15 亿立方米以上（约合 13.5 万吨）[11]，实际产能也有限；真正下注的是拥有中原油田又提出“中原氢城”口号的濮阳，按该市规划，到 2025 年，氢气年产能超 35 万吨，其中，工业副产氢产能 4 万吨 / 年，“绿氢”产能 1 万吨 / 年 [12]。

河南氢能产业规划，图源丨参考文献 [9]

需要提醒的是，地方虽可适度超前做氢能布局，但过分押注氢能并不明智。目前氢能生产、运输、储存等环节尚有大量技术问题待解。黄奇帆曾就此建议：氢能应聚焦于清洁能源储能，即，白天使用清洁能源电解水制氢，晚上用氢发电，避免运输的安全问题。

随着国内光伏板产品过剩，光伏发电电价逐渐走低，目前业界有急遽转向光伏制氢的趋势，或有利于大大降低制氢和用氢成本。

总之，锂电、风电产业链才应是河南一段时间内发展绿色经济的重心所在。绿氢 + 储能是氢能的重要应用方向。

汽车产业

2019 年 11 月，青年汽车正式破产 [13]，距离这家公司的“水变氢发动机”获南阳地区领导“点赞”引发的争议，不过半年时间。不靠谱的青年汽车的忽悠对象，不止南阳一地，还有宁夏石嘴山、江苏连云港、山东济南与泰安、内蒙古鄂尔多斯等地，这背后是汽车产业大转型时代，地方政府试图切入新能源车并欲转型升级的急切心态。

河南的焦虑其来有自。汽车零部件是南阳地方重点产业之一，南阳淅减是全国汽车减震器生产重镇，但始终未打入整车行业。放眼全省，2020 年、2021 年河南汽车产量连续下滑，增速分别为-23.5%、-3.9%，到 2022 年，引入数个大型车企入豫后，方走上正轨，实现汽车年产量“转正”。

2023 年河南重点建设的省级汽车类项目 65 个。除了上汽郑州公司、比亚迪和南阳淅减，其它零部件项目似乎亮点不多。

数据显示，2022 年，河南全省汽车产量为 55.31 万辆，其中新能源车 9.6 万辆 [1]，远不及湖北（全年 185.3 万辆，其中新能源车 29.3 万辆 [14]）、安徽（全年 174.7 万辆，其中新能源车 42.2 万辆 [15]），差距明显，顶多算是“中等生”。

但河南已摆好架势，准备“大干一场”：官方规划，到 2025 年，欲实现全省新能源车产量突破 150 万辆 [16]，占全省汽车产量的比例超过 40%（亦即全类别汽车总产量超过 375 万辆）；2022 年河南省政府工作报告中提到，“十四五”末乘用车产量达到 300 万辆，新能源汽车占比 30% 以上，产业规模达到 5000 亿元。[17]

河南汽车产业的地域分布特征，制图丨果壳硬科技

这种狂飙式的规划能否如愿？

河南汽车零部件配套企业较多，目前，整车企业有 17 家，其中 90% 以上产能集中于郑州（在可见的将来仍是如此），包括本地汽车品牌宇通、少林汽车，合资与引进郑州日产、东风日产郑州、海马汽车、上汽乘用车郑州基地等共 6 家整车企业，其中上汽集团郑州生产基地具备一年 60 万辆的整车产能，是上汽乘用车全国最大生产基地 [18]，此外，2022 年郑州陆续引进一汽解放、比亚迪、吉利、福耀玻璃，洛阳引进宁德时代 [19]，在河南官方规划中，还有意引进特斯拉、蔚来等车企。[20]

官方估算认为，如果上汽集团郑州基地和比亚迪郑州基地（对标合肥基地 40 万辆年产能）满产，河南的汽车年产能将达到 145 万辆左右。[21]

河南手里的硬科技车票能攥多久？我们从科技创新、产投模式、教育等角度讨论 ——

仍面临挑战

河南向来被目为“农业省”，行政地位不突出，国家倾斜的经济政策资源十分有限，全省既无副省级市，亦无计划单列市。2016 年底，郑州获得支持建设“国家中心城市”[22]；2021 年底，洛阳获得支持建设“省域副中心城市”[23]，是该省近年来获得的重要国家级政策资源。

河南有一定的硬科技底子，有些领域如超硬材料甚至成绩斐然。但以土地、资本、技术、人才、数据的“要素市场体系”维度来看，河南未来的硬科技发展，面临以下问题：

呼唤更多“持续创新”

河南在努力紧跟 2020 年以后新一轮的硬科技大潮，但在“持续创新”方面，仍有较多改善空间。

在超硬材料领域，河南的培育钻石以高温高压法（HPHT）为主，更多用于珠宝奢侈品市场，而各国竞相研发的金刚石的半导体，需要使用化学气相沉积法（CVD）制备金刚石薄膜，这是欧美印度更擅长的技术路线，国内 CVD 技术路线的厂商主要在杭州（杭州超然）、上海（上海征世）[24]。需要指出的是，制造金刚石半导体，HPHT 也并非完全无用，该法制备的金刚石单晶，是 CVD 合成法的衬底主要来源 [25]。从 2021 年起，黄河旋风也开始建设 CVD 培育钻石产线，并连续两年成为省内重点建设项目，未来能否在金刚石半导体竞赛中抢得一席之地，值得关注。

在化工新材料领域，河南平顶山与域内平煤神马化工建设的“中国尼龙城”、鹤壁建设的“特种尼龙小镇”，优势产品均为尼龙 6 与尼龙 66 及其相关特种织物，而用于汽车、电子电器、航空航天等领域的尼龙 11（PA11），专利和主要产能仍在法国阿科玛公司（Arkema）手里，国内市场仍依靠进口，尼龙 12（PA12）目前国内也仅有万华化学突破了相关制造技术；

在生物医药领域，全省生物医药产业整体规模稳居全国前五，华兰生物（位于新乡）旗下华兰疫苗是全国最大的流感疫苗生产基地，并在自研 mRNA 流感疫苗 [26]，随着流感疫苗生产商长春百克宣布收购 mRNA 疫苗研发商传信生物，mRNA 疫苗的整合或将拉开帷幕，在以 mRNA 为代表的 Biotech 产业低迷时，大胆抄底也许是比自研更好的选择；驻马店则拥有全国最大的原料药基地之一。

河南 2023 年的生物经济重要项目中，多地项目上马了原料药（API）、医药中间体项目。原料药行业具有“易垄断，又易处于产业链底层”的两极化特点，多数情况下，处于产业链底层的原料药与医药中间体，面临行业竞争激烈、利润率低、专利门槛明显等问题，此外环保主题也是整个行业长久的挑战。

总体来看，河南生物医药产业，数量上以医疗器械、原料药取胜，存在整体集聚化发展程度不高、创新能力不强、关键共性技术供给不足、高端人才团队缺乏等问题。[27]

河南生物医药产业的地域特征，制图丨果壳硬科技

在汽车领域，在上游零部件与动力电池领域有一定成绩，尤其动力电池方面，洛阳除了中航锂电，还引进宁德时代，优势明显。但类似智能手机零部件供应与组装产业，河南现有大型新能源整车项目，除了自有的宇通客车，其它多数整车产能基本完全依靠华东、华南地区的产业溢出与转移（如上汽集团、比亚迪与吉利）红利，地方对整车自主品牌的鼓励措施有限；

在农业科技领域，河南种企多，规模小，缺乏龙头种企，有待整合。2022 年 9 月，河南种业集团有限公司首度亮相河南省国资委官网，成为河南国资委旗下第 28 个省管企业；今年 6 月，河南种业集团有限公司正式完成工商登记 [28]。河南省发改委数据显示，2023 年将在种业、中原农谷和高标准农田等项目上投资 249 亿元 [3] 。接下来河南种业的后续资本整合与育种进展值得关注。

产业投资模式有待迭代

2023 年初，洛阳市委政研室一篇《中航锂电改革发展经验对洛阳市发展“风口”产业的启示》的文章 [29]，引发大量转发与解读。

洛阳地方是否因为中航锂电总部出走就“急了”，尚无可考，但该文在“工作建议”一节提出，地方“在抓‘风口’产业上还存在对产业的研究不深不透，运用市场化思维和资本运作手段推动产业发展的理念尚未牢固树立，在推动项目建设、引导产业发展上多依靠行政命令、补助资金等传统手段等问题”，则是对产业投资模式的反思，非常值得展开讨论 —— 如果我们考察过去几年河南产业投资的变迁，会发现这非洛阳一城之弊。

《河南省“十四五”招商引资和承接产业转移规划的通知》指出，在招商引资和承接产业转移方面，部分地方存在思想解放不够，缺乏敢为天下先的创新胆识和魄力；活力不足，实际利用外资、到位省外资金增速不及安徽、四川；部分地方仍用拼资源、拼政策等老办法招商引资，不适应当前的新形势、新变化等问题 [30]。而在硬科技创投领域，河南面临的问题可能不止这些。

首先，在豫创投民资不够活跃。

中国证券投资基金业协会数据显示，截至今年 6 月 30 日，在豫注册的私募股权、创业投资基金管理人共 115 家（其中有 9 家无正在管理的基金），共管理 317 只基金，在全国排第 18 位。同时，在豫注册创投基金规模普遍偏小，有一半基金的注册规模低于 1000 万。

国内部分省、直辖市与自治区注册私募股权、创业投资基金数量对比，数据来源丨中国证券投资基金业协会（数据截至 2023 年 6 月 30 日），制图丨果壳硬科技

求生欲强烈的民资，不仅在挖掘新项目时有极高的积极性，且注重营造投资组合产业生态，有跨地域的优势，民资活跃度不够，是河南硬科技资本的一个生态劣势。

原生不足，唯有引进。2021 年底，河南出台《河南省促进天使风投创投基金高质量发展实施方案》，计划力争 5 年内吸引 100 家国内外优秀投资机构落户河南，到“十四五”末，私募股权、创投基金总规模突破 3000 亿元 [31]。至于实际效果，还需时日。

其次，地方产业引导基金格局已发生巨变。

2015 年 7 月，国家发改委即批准河南投资集团筹备 PPP 发展投资基金，总规模 1000 亿元，这也是当时获批的全国第一只千亿级 PPP 基金 [32]，河南投资集团也曾投出过小鹏汽车、中微半导体等成功项目。2022 年初，河南即设立总规模 1500 亿元的新兴产业引导基金和 150 亿元创业投资引导基金，并与市县、高校、科研院所共同出资设立省级科技研发计划联合基金 [33]。2022 年 8 月，河南还发起了迄今为止国内最大规模的地方性种业基金，总规模高达 30 亿元，这也是近年来全国规模最大的省级种业基金。

融中财经数据显示，到 2022 年底，在豫注册的政府引导基金为 72 只，总规模 3063.13 亿元，高于安徽与湖北。[34]

2022 年政府引导基金注册地区存量数据情况，图源丨水母研究

尽管今年河南也发起了十亿、百亿级产业引导基金，2022 年 8 月，河南还发起了迄今为止国内最大规模的地方性种业基金，但 2023 年形势陡变：安徽、江西、浙江、重庆等省区或直辖市，还有广州、杭州、西安、温州等城市，都纷纷牵头成立千亿、2000 亿乃至 3000 亿规模的产业引导基金群，以致创投圈频繁出现“全国的 GP 都跑某城市开会”的情形。

业内媒体将今年新出现的千亿级别产业引导基金群称为“基金矩阵”[36]，运作模式也走向更市场化、投行化的“引导基金 3.0 版本”：政府出资比例远超 10%~30%，甚至达到 50%；对 GP 的返投比例开始低于 1.5 倍，1 倍返投已遍地可见；这些基金主要投向战略新兴产业领域，鼓励“投早、投小、投科技”[37] 。杭州的基金设立“科创基金”“创新基金”与“并购基金”，服务不同发展阶段的产业公司，试图实现“全程陪伴”。

河南本地媒体援引行业人士指出，河南本地基金业的问题主要集中于“运营环境、决策机制和人才队伍建设…… 河南国有基金机构普遍存在管理体制机制不灵活、投资容错制度不完善”，河南基金在“爱护本地好项目，引导更多基金资本助力本省产业发展”方面仍需改进。[35]

在此形势下，河南省财政厅于今年 4 月 11 日印发《河南省政府投资基金管理办法》放大招：取消了政府投资基金存续期不超过 7 年的限制；直接将返投比例降低至 1 倍起；取消此前 GP 必须为“国有性质”和“河南省企业”的限制 [38]。其中返投比例低至 1 倍起，意味着财政自给率常年徘徊在 40% 上下河南也加入了残酷的 GP 抢夺战勇气可嘉，压力不小。

河南近年来的财政自给率变化，制表丨果壳硬科技

第三，投资偏好有待转向。

一方面，需要尽快摸索确立符合省情的投资风格。投资河南硬科技项目的资金，主要来源仍是官方，但硬科技“高投入，高风险，高回报，长周期”特点显著，不仅对追求快速增长的传统 VC 来说是个挑战，对不少地方产业基金来说，接受度同样有限，既无法像“合肥模式”那样以投带引，实现“引进团队 — 国资引领 — 项目落地 — 股权退出 — 循环发展”的模式，又不愿像深圳那样“抄底纾困，精准导入”[39]。

如前文所述，河南硬科技有不少优秀的存量项目，当地需要根据实际情况，摸索适合省情的创投模式，介入、培育和壮大有原研能力的本地硬科技企业；

另一方面，跨省抢项目或成常态。尽管各地产业引导基金返投比例不断降低，但并非每座城市都有原生科研实力，在投资本地存量硬科技企业的同时，跨区抢项目已是必然，一些地方的硬科技原生创新不足，既要跨区抢外地项目落地，又要避免本地原本就不多的创新企业出走，否则，像洛阳中航锂电出走常州金坛区的事件，恐成常态。

随着市场化 VC 洗牌的加剧，地方政府应适当留出空间，为市场化 V 开放更多机会，孵化优秀企业，同时留住本地科创企业。

应重估跨域合作成效

河南有陆上交通优势，是晋豫陕黄河金三角（1986 年）、中部崛起（2004 年）、中原经济区（2012 年）、郑洛西经济带（2020 年）、黄河经济带（2020 年）等诸多跨域经济带的核心地区。这些经济区域有历史渊源，也有地域重叠。

研究指出，区域交界地区的经济协作效果各异，跨区合作时，经济实力的强弱组合，会产生不同的协作效果，总体来说，强弱组合＞弱弱组合＞强弱组合 [40]，也许对地方发展硬科技时的跨域合作选择对象有所启发。限于篇幅，此处不再详细展开。

河南硬科技软肋：高等教育

“恳请科技部持续深化省部合作，就河南建设国家创新高地给予更多指导帮助。” “恳请教育部在“双一流”建设、高等教育布局优化调整、职业教育创新发展等方面给予更多指导帮助。” “恳请中国工程院在重大战略咨询、重大决策及项目论证、顶尖人才培养、一流创新生态打造等方面，提供智力和人才支撑。”[41]

2021 年 11 月，河南省领导集体赴京的“三个恳请”，一时引发舆论唏嘘，对河南学生而言，河南无 985 高校、“地狱模式”高考、曾错过中科大落户南阳…… 任何一个话题都令人意难平，也都足以成为年轻人“逃离河南”的理由。

“古来世运之明晦，人才之盛衰，其表在政，其里在学”。省内高等教育资源稀缺，不仅成为普通河南人阶层上升通道的最大障碍，也是河南发展硬科技的命门所在。

河南省社科院《河南社会发展报告（2023）》指出，河南高等教育“在上世纪 50 年代院系调整之后就一直处于十分弱势的地位。改革开放以来也没能赶上国家高等教育大发展的一系列机遇期，导致河南的高质量高等教育资源十分稀缺…… 不仅很难吸引到好的人才，还造成了省内人才的外流。这又进一步导致高校的吸引力下降，人才短缺，从而让大学的后发快速增长举步维艰。”[42]

实际上，河南高教发展面临的怪圈，与当地人面临的困境有明显类似之处：河南高教资源与人口规模的错位严重，在过去几十年中，河南在“教育 — 人才 — 经济”的恶性循环里不断打转：没有优质顶尖高校，导致培养人才在全国竞争力不足，进一步导致省内学生激烈竞争本就有限高等教育资源，而出于对后代教育环境和质量的担忧，优秀人才又不愿在豫落户和长期发展……

历史经验表明，在原有基础上修修补补，扶持省内头部高校郑州大学、河南大学的做法，已经完全无法满足这一轮地方硬科技竞赛的需要，因此除了加快省内 9 座高校优势学科建设，从 2023 年开始，河南开始借助外力“补课”。

河南已投资约 960 亿元建设“一流大学郑州研究院”，官方称，将重点引入 5~11 所高校研究院所和省科学院研究院所，其中今年哈工大郑州研究院已投用，武汉大学、上海交通大学、北京理工大学已明确设立郑州研究院 [43]。此外，河南还计划每年引进 3~5 名全球有影响力的高层次人才，计划到 2025 年，全省理工类高校占比达到 60% 以上，成为本省“高质量发展的创新驱动器、人才孵化器”。[44]

然而，如何通过改善普通人教育环境，使有潜力的年轻科研人才能无后顾之忧地留豫，仍是个长期难题。教育的旧账，河南还需长久补下去，而这个过程，无疑对发展硬科技有重要意义。

一张通向未来的车票

恒隆地产董事长陈启宗在 2022 年年报的“致股东函”中总结道：

“数百年前，国家富裕要靠拥有土地和天然资源，还要人口庞大，粮食生产和开采业是重要支柱；自工业革命后，这些传统资产逐渐由知识，特别是科学和工程学，以及组织能力所超越，生产工业制品变得至关重要。过去数十年，又出现一场变革。先进的基础科学、高科技（主要由顶尖大学研发），以及丰裕的资金，是引领世界经济的关键。”[45]

这段话也适用于地方竞争。两千多年到近代的农耕时代，河南靠土地和天然资源，一直是中国政治经济文明的中心地区，但工业革命、信息革命和硬科技驱动的世界，已是换了人间。

21 世纪已经过去两个十年，河南仍是国人粮仓，并开始进一步“承包中国人的餐桌”，但河南人民仍未得到应有的尊重，在顶尖大学所推动的硬科技竞争时代，这是一张通向未来的车票，河南要攥紧了。

祝福河南，祝福河南人民。

References：

[1] 河南省统计局：2022 年河南省国民经济和社会发展统计公报 https://tjj.henan.gov.cn/ 2023/03-22/2711851.html

[2] 河南省发改委重点项目办：关于印发 2023 年河南省重点建设项目名单的通知 https://fgw.henan.gov.cn/ 2023/03-03/2700606.html

[3] 河南省发改委重点项目办：2023 年，河南省重点建设项目有这些特点 https://fgw.henan.gov.cn/ 2023/03-03/2700624.html

[4] 陈肖飞，韩腾腾，赵梓渝等.劳动力视角下跨国公司地方嵌入与区域发展战略耦合机制 —— 以富士康郑州投资为例 [J].地理研究，2021,40 (12):3483-3496.

[5] 澎湃新闻：富士康要在河南再造一个“新富士康”！新事业总部郑州揭牌，释放哪些信号 https://www.thepaper.cn/ newsDetail_forward_22847103

[6] 河南省人民政府网站：“中国第一架”再创“世界第一高”10 米智能化液压支架在郑煤机原生数字化工厂交付 https://www.henan.gov.cn/ 2023/06-14/2760727.html

[7] 河南省人民政府关于印发河南省“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划的通知 https://www.henan.gov.cn/ 2022/02-22/2402738.html

[8] 山东省人民政府办公厅关于印发山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030 年）的通知 http://www.shandong.gov.cn/ art / 2020/6/24 / art_107851_107610.html

[9] 河南省人民政府办公厅关于印发河南省氢能产业发展中长期规划 （2022—2035 年）和郑汴洛濮氢走廊规划建设工作方案的通知 https://www.henan.gov.cn/ 2022/09-06/2602465.html

[10] 一块煤的“星辰大海”—— 平顶山全球最完整煤基尼龙新材料产业链诞生记 https://pds.gov.cn/ contents / 7/153974.html

[11] 焦作市人民政府办公室关于印发焦作市“十四五”现代能源体系和碳达峰碳中和规划的通知 http://fgw.jiaozuo.gov.cn/ jzfgw / detail / 20230407094235000001

[12] 濮阳市人民政府办公室关于印发濮阳市氢能产业发展规划（2022—2025 年）的通知 http://www.puyang.gov.cn/ shownews.asp?id=1000005053

[13] 第一财经：青年汽车正式破产，掌门人庞青年 20 余次被列入失信名单 https://www.yicai.com/ news / 100406348.html

[14] 湖北省统计局：湖北省 2022 年国民经济和社会发展统计公报 http://tjj.hubei.gov.cn/ tjsj / tjgb / ndtjgb / qstjgb / 202303 / t20230316_4587528.shtml

[15] 安徽省统计局：安徽省 2022 年国民经济和社会发展统计公报 http://tjj.ah.gov.cn/ ssah / qwfbjd / tjgb / sjtjgb / 147903181.html

[16] 河南省人民政府办公厅关于进一步加快新能源汽车产业发展的指导意见 https://www.henan.gov.cn/ 2022/05-19/2451587.html

[17] 2022 年河南省政府工作报告 https://www.henan.gov.cn/ 2022/01-11/2380655.html

[18] 大河网：我省汽车产业加速 上汽集团郑州基地具备一年 60 万辆产能 https://news.dahe.cn/ 2022/08-12/1077061.html

[19] 河南发布： 行业巨头相继落子 中原河南汽车产业迎来换道领跑新机遇 https://mp.weixin.qq.com/s/wHJNrNXUFl6_kb76wfQQrw

[20] 河南省人民政府关于印发河南省“十四五”深化区域合作融入对接国家重大战略规划的通知 https://www.henan.gov.cn/ 2022/02-16/2399839.html

[21] 金水路观察： 河南汽车产业梦崛起：加快建设全国重要汽车研发、生产基地 https://mp.weixin.qq.com/s/B59NtRWGNmSkqM_JNjnHPw

[22] 国家发展改革委关于支持郑州建设国家中心城市的复函 https://www.ndrc.gov.cn/ xwdt / ztzl / xxczhjs / ghzc / 201701 / t20170125_972047.html

[23] “十四五”特殊类型地区振兴发展规划 https://www.ndrc.gov.cn/ xxgk / zcfb / ghwb / 202111 / t20211126_1305254.html

[24] 平安证券：技术成熟 + 市场认可，培育钻石迎来爆发 https://dfscdn.dfcfw.com/ download / A2_cms_f_20211020111259112819&direct=1&abc6727.pdf

[25] 果壳硬科技：金刚石能揽芯片活吗 https://mp.weixin.qq.com/s/nI2x2fQD6X6U65S4RHdRzQ

[26] 华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年年度报告 http://static.cninfo.com.cn/ finalpage / 2023-03-30/1216256823.PDF

[27] 河南医药行业距发达省份还有多大差距？https://shimo.im/ docs / aBAYMKwGnySQ9pAj

[28] 河南商报：注册资本 5 亿元河南种业集团更名完成 http://newpaper.dahe.cn/ hnsb / html / 2023-06/08 / content_648803.htm

[29] 原文链接已无法找到，转载链接见“河南日报洛阳新闻”： 中航锂电改革发展经验对洛阳市发展“风口”产业的启示 https://mp.weixin.qq.com/s/F9c2jJpVaxNOL651lgXMLQ

[30] 河南省人民政府关于印发河南省“十四五”招商引资和承接产业转移规划的通知 https://www.henan.gov.cn/ 2022/01-13/2382416.html

[31] 河南省人民政府办公厅关于印发河南省促进天使风投创投基金高质量发展实施方案河南省数字经济和生物医药新材料政府引导基金设立方案的通知 https://www.henan.gov.cn/ 2021/12-30/2374903.html

[32] 河南日报网：河南联手中金掌管千亿发展基金 重点支持我省装备制造、节能环保等产业 https://www.henandaily.cn/ content / fzhan / jryb / 2017/0602/48345.html

[33] 设立 1500 亿元新兴产业投资引导基金！河南发力支持科技创新 https://mp.weixin.qq.com/s/VPqd4qUnwxO_Tdo4al1KQA

[34] 【融中报告】2022 年中国基金行业发展蓝皮书 https://mp.weixin.qq.com/s/0TCPgizQf6tYbSWTvBMKDQ

[35] 大河财立方： 奋力追赶，河南产业基金发展任重道远 https://mp.weixin.qq.com/s/cEwqsC1csahybCg0YLFMzw

[36] 中国证券报： 千亿级母基金潮涌 地方招商引资转向市场化 https://www.cs.com.cn/ tzjj / jjdt / 202305 / t20230526_6346615.html

[37] 政府引导基金迈入千亿时代 https://mp.weixin.qq.com/s/I6ZRehYKNSNSoNPA2lTjkg

[37] 河南省财政厅关于印发河南省政府投资基金管理办法的通知 https://czt.henan.gov.cn/ 2023/04-11/2723158.html

[39] “合肥模式”与“深圳模式” https://mp.weixin.qq.com/s/hMbzV3n-_mimYL_Z9vR6sA

[40] 刘玉亭，张结魁.省际毗邻地区开发模式探讨 [J].地理学与国土研究，1999，(004):45-49.

[41] 大象新闻：为了河南高等教育，省主要领导“千里北上”赴京 https://www.hntv.tv/ yc / article / 1/1464500599432810498

[42] 河南社会发展报告（2023）②：河南推进高等教育高质量发展的现状、问题与对策 https://theory.dahe.cn/ 2023/01-10/1166062.html

[43] 960 亿元！中原科技城开建“一流大学郑州研究院” https://mp.weixin.qq.com/s/hVrtN0_ymF68_Oi5SA2O1A

[44] 河南省人民政府办公厅关于提升高校科技创新能力的实施意见 https://www.henan.gov.cn/ 2021/11-25/2354635.html

[45] 恒隆地产年度报告《董事长致股东函》https://www.hanglung.com/ HLPAnnualReport2022 / pdf / zh / hlp_chair_letter_c.pdf

本文来自微信公众号：果壳硬科技 （ID：guokr233），作者：李拓

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