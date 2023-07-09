英特尔 Meteor Lake 移动阵容曝光：酷睿 i9 最高 14 核、128 EU

IT之家 7 月 9 日消息，YouTube 频道 Moore’s Law Is Dead 在最新一期视频中，分享了英特尔 Meteor Lake 移动端产品线。

视频中分享了一张名为“Meteor Lake Preliminary Mobile SKU 阵容”的演示文稿，详细介绍了 MTL-U，MTL-P 和 MTL-H 处理器，并提及了 55W PL1 功耗限制的 Raptor Lake Refresh（RPL）处理器。

IT之家汇总信息如下：

Intel Meteor Lake-U

低端的 MTL-U SKU 为 7W PL1 TDP 限制，涵盖 5 核心的酷睿 i3 到 9 核心的酷睿 i7：

酷睿 i3 处理器

包括 5 核心，分别为 1 个 P 核和 4 个 E 核，此外配有 3 个 Xe 集显核心。

最高酷睿 i7 处理器

包括 9 核心，分别为 1 个 P 核和 8 个 E 核，此外配有 4 个 Xe 集显核心。

高端的 MTL-U 处理器为 15W PL1 TDP 限制，最高可以选择 12 核心的酷睿 i7，配备 4 个 P 核 + 8 个 E 核，此外还有 7 个或者 8 个 Xe 集显核心。

Intel Meteor Lake-P

接下来介绍下 28W 的 MTL-P，幻灯片显示酷睿 i5 型号最高可以配备 10 个核心（2 个 P 核 + 8 个 E 核），搭配 4/7 个 Xe 集显核心；酷睿 i7 最高可以配备 14 核心（6 个 P 核 + 8 个 E 核），搭配 8 个 Xe 集显核心。

Meteor Lake-H

Meteor Lake-H 包括 12 核心的酷睿 i5、14 核心的酷睿 i7 以及 14 核心的酷睿 i9，所有型号均配备 8 个 Xe 集显核心，PL1 功率限制为 45 W。

除了 MTL 阵容之外，MLID 还泄露了一张幻灯片，提到 MTL 的 Xe LPG iGPU 的图形核心比 Raptor Lake 芯片中的 Iris Xe 增加了 33%。

Intel Raptor Lake 移动处理器内的 Iris Xe 图形最高配有 96 个执行单元（EU），MTL 的 Xe LPG iGPU 可以最高封装 128 个 EU，增加了 33%。

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