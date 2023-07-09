这些关于抑郁症的真相也许你未曾留意

本文来自微信公众号：SF 中文 （ID：kexuejiaodian），作者：SF

就在 7 月 5 日夜间，有着“亚洲天后”之称的著名歌手李玟（Coco）因抑郁症而轻生，送医救治无效去世，年仅 48 岁。在编辑看来，舞台上、公开场合的李玟一直给人一种开朗、热情、乐观的感觉，脸上总是洋溢着热情的笑容。这样的人竟然患有如此严重的抑郁症，以至于轻生，真是令人震惊和惋惜。

编 | 赵佳明

节选自《科学焦点》2022 年第 9 期、第 12 期；2023 年第 1 期、第 4 期、第 5 期、第 7 期

抑郁症这种对人的心理、生理都有重大影响的心理疾病也再度被推向舆论的风口浪尖。关于抑郁症的科普已经很多了。这里我们不再赘述，今天我们讲一下可能伙伴们平时总会忽视的关于抑郁症的几个真相。

首先我们看一些数据（数据来源于世界卫生组织 WHO 官网）：

据估计，全球有 5% 的成年人患有抑郁症

受抑郁症影响的女性比男性更多（男性为 4%，女性为 6%）

抑郁症可导致自杀。每年有 70 多万人自杀身亡，自杀死亡的风险是标准化死亡率的 20 倍

在高收入国家，仍有约一半的抑郁症患者未得到诊断或治疗，而在中低收入国家，这一比例则达到 80～90%

抑郁情绪和抑郁症不一样吗？

这里说的抑郁情绪是一种情绪，确切地说是人的一种情绪变化和对日常生活的感觉。而抑郁症则是一种心理疾病，它与抑郁情绪是不一样的。首先在对人的影响方面，抑郁症可以影响人们工作、生活和学习的方方面面，特别是与家人、朋友、同学和社区成员的关系，而抑郁情绪通常是一种情绪变化，影响程度要比抑郁症小得多；其次在持续时间上，抑郁症是一种长期的病症，发作期至少达到两周，每天大部分时间都会发作，而抑郁情绪是一时的日常情绪波动，情绪上的冲动已过就结束了；第三在应对方式方面，抑郁情绪影响是短暂的，因而只需自我心理排解即可解决，而抑郁症是一种心理疾病，一经确诊，患者就需要接受专业治疗，包括心理治疗和药物治疗。

了解了这些，再加上关于抑郁症的科普已经很多，其实我们对抑郁症并不陌生。不过，下面这些关于抑郁症的真相，你可能平时就没有留意过了。

关于抑郁症的几个真相

超加工食品与抑郁症的患病风险正相关

所谓超加工食品就是由 5 种及 5 种以上的配料，或是由非家庭基础调料制成的食品。比如流水线生产的袋装面包、饼干、蛋糕、碳酸饮料、披萨、方便面、速食汤、鸡块、香肠、汉堡等。最新的研究发现，超加工食品的摄入量与抑郁症患病风险呈正相关。法国的一个研究团队对 26,000 多名志愿者进行了基本评估后，又在大约 5 年后进行了随访。结果显示，摄入超加工食品与抑郁症之间存在着显著相关性。

也许你会有疑问，为什么会这样呢。科学家认为，这可能与在生产超加工食品的过程中，食品中的营养物质的流失有关。过多摄入超加工食品这样的不良饮食习惯会引发抑郁症，而抑郁症又可能造成人们更多地选择不良的饮食习惯，如此形成了一个恶性循环。

社交媒体加剧了孩子的抑郁症状况？

研究发现，过去 10 年间，各个年龄阶段的儿童和青少年患焦虑症和抑郁症的比率一直在提高。而这 10 年间，正是社交媒体兴起的时期。因此很多人认为，使用社交媒体让孩子的心理问题更严重了，社交媒体被当作了当下越来越多的孩子患有抑郁症的祸首。

然而事情并没有那么简单。2017 年，美国心理学家琼・特文格（Jean Twenge）曾经发表了一篇文章指出，社交媒体就是孩子出现心理问题的祸首。在这篇文章中，特文格绘制了一幅图表：以时间为横轴，以选择“我经常感到被冷落”这一说法的美国青少年所占的百分比为纵轴。然后，在 2007 年这个节点，垂直于横轴画了一条竖线，将图表分为两个部分。竖线左侧数据的变化趋势还比较平稳，而右侧则急剧上升。由于 2007 年是智能手机出现的元年，因此特文格就把孩子心理问题的加剧归咎于智能手机。这显然是不合理的，因为 2007 年发生了太多事，难道凭借这个就能断定与孩子的心理问题相关吗？

如果我们想找到越来越多的孩子患有抑郁症这样的心理疾病的原因，我们要谨记：心理健康问题是复杂而微妙的，我们永远不能用一个简单的因素来解释。当然，我们也不能用几种相似的因素来分析，这样与用单一因素来解释没什么差别。

当然，社交媒体的兴起或多或少对孩子的心理健康产生了影响，但绝不可被简单认定为祸首。其他可能的影响因素还包括父母心理健康问题的增多、对心理疾病污名化的态度与行为有所减少、人们对于心理疾病的认识普遍提高、诊断标准的变化、经济上的困境、与教育相关的压力因素，等等。

睡眠不足可能引发抑郁症

人们常说“要保证 8 小时睡眠”，英国国家医疗服务体系建议，成年人每天至少应该睡 7 个小时。如果长期睡眠不足，那么它导致的长期危害也不容小觑。研究表明，如果睡眠时间长期达不到 7 个小时，各种慢性疾病的发病率就会上升，例如糖尿病、癌症、心脏病、抑郁症和痴呆症。

均衡饮食，少看新闻，预防抑郁？

西班牙科学家开展了一项研究发现，如果不想因为社会问题而陷入焦虑和抑郁，最好的方法或许是保持健康的饮食，尽量少看不必要的新闻。另外，另外，定期锻炼、从事户外活动、适当休闲放松也同样对于预防抑郁症有益。反倒是，过去我们认为对于预防和缓解抑郁症的方法，比如与亲朋好友谈天说地，或者专注于自己的兴趣爱好，却都收效甚微。

这项研究的负责人、西班牙奥古斯特・皮・苏涅尔生物医学研究所的华金・拉杜安（Joaquim Radua）对这一发现也比较谨慎。他认为，发现了相关性并不意味着一定有因果关系。到底是均衡饮食和少看新闻缓解了人们的焦虑和抑郁，还是焦虑和抑郁缓解之后，人们更倾向于均衡饮食和少看新闻，仍需科学家进一步的研究。

抑郁症的自我诊断可靠吗？

可以说，进行心理学诊断太负责了。即便是对训练有素的专业心理医生来说也是如此。因此，当你自己化身为充满热情的“心理医生”介入这个领域后，基本不会带来什么好结果。

举一个简单的例子。有些人可能自我诊断为抑郁症，然后持续对抗或者忽视自己非理性的负面情绪。对于抑郁症患者来说，这样做听起来似乎很有道理。但如果他们实际上得的是躁郁症呢？对于躁郁症患者来说，如果压抑一些非理性的负面情绪，比如自己做错事所带来的感觉，那患者只会变得更亢奋，躁郁症将会更严重。

不仅如此，我们的大脑固有的消极偏见（negativity bias）也会让我们偏爱最糟糕的状况，也就是说人们总是本能地对消极或危险的可能性给予更多的注意力 —— 这其实是一种自我防御机制。这样，如果你患有抑郁症这种最常见的心理疾病，那么你更有可能放大自己的消极偏见，所以更可能得出一个最糟糕的自我诊断，而这对治愈病症毫无帮助。

鸟叫和维生素 B 能缓解抑郁症状

英国伦敦国王学院开展的一项研究告诉我们，有时候，快乐其实很简单：看看小鸟，听听鸟叫，郁抑症状就可能得到改善。科学家利用手机 App 对欧美国家的 1300 多名志愿者做长期的问卷调查，他们发现，如果能看到鸟儿或是听到鸟叫，志愿者的心理状况就会很好，抑郁症的症状也有所缓解。

别看这项研究简单又轻松，但很有突破性：过去人们总是感性地认为，看见鸟儿、听见鸟叫能陶冶情操、改善情绪，从没有验证过在现实世界中，鸟类对人类心理健康的影响。

英国雷丁大学的一个研究团队招募了近 500 名年龄介于 18 到 58 岁之间的志愿者（其中有 265 人自称患有焦虑症，146 人自称患有抑郁症）。研究团队把志愿者分成 3 个小组，第一组每天服用 100mg 维生素 B 补充剂，第二组每天服用 1mg 维生素 B 补充剂，第三组每天服用安慰剂，实验为期一个月。实验期间，研究人员通过问卷调查，评估志愿者的情绪变化。

研究发现，服用维生素 B 的志愿者声称，他们在服用补充剂之后，焦虑症和抑郁症的程度有所下降。之所以维生素 B 能缓解焦虑和抑郁症症状，是它能促进大脑分泌一种叫“γ-氨基丁酸”（GABA）的神经递质，这种神经递质能够抑制大脑中的神经冲动。目前，这项研究还处在初步阶段，而且维生素 B 的疗效有限，还不能替代药物。

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