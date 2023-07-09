英特尔正为 Arrow Lake-S 和 Raptor Lake Refresh 准备 Z890 主板芯片组

IT之家 7 月 9 日消息，英特尔计划在今年 10 月推出 Raptor Lake-S Refresh K 处理器；2024 年第 1 周推出非 K 型号处理器；2024 年年底 / 2025 年年初将推出英特尔 Arrow Lake-S 处理器。

最新消息称英特尔已经开始为 Arrow Lake-S 和 Raptor Lake Refresh 开发三款采用 LGA 1851 插槽的 800 系列芯片组。

其中面向桌面会推出 Z890，B860 和 H810；面向工作站会推出 W880 和 Q870 芯片组。在当前列表中虽然不包含 H870 芯片组，将按照此前趋势，可能会出现在未来版本中。

目前关于英特尔 800 系列芯片组的信息并不多，IT之家此前报道该系列芯片最高提供 60 个 HSIO（高速输入 / 输出）通道，其中包括 24 个 CPU 和 34 PCH。

B860 和 H810 平台分别提供 44 个和 32 个 HSIO 通道。这些芯片组本质上将支持最高 48GB 的 DDR-5-6400 模块，并确保兼容 WiFi 7 和 5GbE。

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