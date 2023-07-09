《快打旋风 3》被埋没数十载的剧情，每个 BOSS 都大有来历

也不知道为什么，当年 CAPCOM 在发行《快打旋风》之后，似乎就放弃了这个系列。

玩家可以感受得到，SFC 平台的两个版本明显是狗尾续貂之作，水准连初代的一半都没有。不过我们要是可以将《名将》《惩罚者》之类的游戏看成是精神续作，那也就说得过去。

估计后期的玩家都比较奇怪，SFC 的《快打旋风 3》怎么会在游戏厅中玩到呢？

其实这和《电精》一样，都是通过盗版移植到街机平台的。那时候《快打旋风 3》的人气非常高的！很多时候都要排队，一枚币可以玩个把小时。

所有玩家都会“鞭尸”：

《快打旋风 3》当年到底讲了一个什么故事，估计玩家们到现在都是比较懵哔的吧！

在《快打旋风》前面两作中，出现的敌人主要是齿轮集团。他们先后绑架过杰西卡，以及源柳斋家主，但都被哈格市长瓦解了。

《快打旋风 3》时期齿轮集团已经全部消失，而部分残党加入了另一个组织，名叫：Skull Cross Gang（字面意思就是骷髅十字帮）。

骷髅十字帮，其实就是齿轮集团旗下的一个分支。在初代 BOSS 贝尔格死亡之后，骷髅十字帮吞并了其他所有的分支，重新组成了帮派。

这个组织的老大：布莱克，是一个非常有来历的人物，曾经是特种兵的他自己组建了一支雇佣军，并在齿轮集团倒台之后掌管了地下所有见不得光的生意。

趁 Skull Cross Gang 羽翼未满之际，警察部门积极采取措施，在一次行动中成功抓捕了骷髅十字棒的首领布莱克。

而故事也是从这里开始的。

游戏开场动画，凯正好去摆放哈格，而此时骷髅十字帮的成员竟然袭击了警察局。现场陷入一片火海，而被关押的首领布莱克却从容地走了出来。看来，这些小混混闹事的目的就是为了营救他。

特别犯罪科的探员露西娅，在暴乱事件发生的第一时间，就来到了市长办公室，告知哈格市中心爆发骚乱的情况。凯、哈格和露西娅，决定单枪匹马去会会这些杂碎，毕竟这已经不是第一次了。

然而，却突然出现了一名陌生人，他说他了解骷髅十字帮，愿意提供线索。迫于时间急切，哈格并没有多想，就接受了这个陌生人的帮助。但他威胁这个神秘男子，“如果这是陷阱，我肯定要将你挫骨扬灰。”

这个神秘男子就是《快打旋风 3》的第一主角“迪恩”，同时也是重点打造的人气角色。拥有释放电击的能力。而最强大的能力就是指令投，可以将很远的敌兵抓过来并接上超必杀。唯一的弱点就是移动能力。

四人来到了暴乱现场，这里已经被警方拉起了警戒。四人穿过警戒之后，在加油站被一名警察拦了下来。他就是一关 BOSS 戴夫。

很明显，他已经和骷髅十字帮勾结，企图通过职权阻止哈格一行人的抓捕行动。

戴夫，是骷髅十字帮的核心人物。他经常利用职务，逮捕敌对帮派成员。并在审讯期间套出有用的信息，最终逼迫他们向骷髅十字帮投诚。也正是因为他的存在，骷髅十字帮才能这么快统整了这座城市的地下秩序。

戴夫的巡逻路线一直都在经常局附近加油站，在这里和偷车集团，以及跨国运输集团碰头，为他们提供便利促成交易。

在这之后，先后遇到了几位有来历的 BOSS

酒吧老板：卡曼。骷髅十字帮的首席打手和保镖

技工：凯恩，被骷髅十字帮雇佣来改造车子的人，最大的爱好是拆卸机器。

海盗：德雷克，主要负责骷髅十字帮的走私活动。就是他将武器走私过来的。

唐人街老大：老王，帮助骷髅十字帮走私赚钱，并利用生意偷听敌对帮派的信息。德雷克在港口走私的武器由他负责转运。

连环杀手：斯特雷，骷髅十字帮中最能打的人，很多敌对势力的核心成员都是他亲手出马摆平的。包括迪恩的家人。

最终 BOSS：布莱克。游戏中的最大反派，而游戏的主线剧情就是围绕着布莱克的逃亡之旅展开的。外观看上去和罗兰多比较相似，但是难度更大，会使用匕首，还会无敌的旋风拳。

那么，游戏中的第一主角迪恩到底有什么来历呢？

在骷髅十字帮取代齿轮集团之后，黑帮们发现迪恩拥有非常强大的格斗天赋，于是要求他加入帮派，遭到了拒绝。

于是骷髅十字帮杀害了他的全家，企图逼他加入。失去亲人的迪恩愤怒了他发誓要瓦解这些城市蛀虫。

杀死迪恩家人的反派，正是变态杀手：斯特雷。说实话，这家伙实力真的强，我们一般都是通过其他路径绕过他。

估计玩家们都会觉得奇怪，迪恩这个人物为什么在《快打旋风 3》之后就销声匿迹了呢？后续的作品中就连提都没有提到过！

其实主要原因可能还是和《拳皇》红丸的相似度太高了吧！

都是黄色立毛、都是使用电击。这就像是源柳斋真希一样，明明已经穿得很有特色了，为什么没有大红大紫呢？就是因为前有不知火舞这座高山。

在官方漫画中，市长的办公室中一直挂着当年伙伴们的照片。他们都是从拯救城市的英雄。

实话实说，当年你和小伙伴玩的时候有没有这样抢过人头？然后大家都鞭不了尸体，下一关就全军覆没了！

我记得游戏厅时期这款游戏出场只有一条命，死了就没有了，但要是熬到了 BOSS 场景那就可以通过鞭尸刷好几条命。最关键的是不耽搁时间。

如今，《快打旋风》的几位主角几乎都进入了街霸世界中，说不定以后会出现迪恩的 MOD。

曾经的我们怀揣着对游戏的憧憬与渴望，总想着长大后一定要买一台游戏机。但当一切尘埃落定时，我们才发现自己早已失去了最美好、最无忧无虑的欢乐时光。

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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