为什么肚子饿的时候会响

by 发呆的毕业生

by 匿名

by 会聚的光

by 咕咕鸡

by chen

by 匿名

答:

脉冲星是中子星的一种,它有很强的磁场,并且自转周期很短,目前发现的从 1.4 毫秒(PSR-J1748-2446)到 11 秒( PSR-J1841-0456)不等。没错,就在你读完这句话的时候,脉冲星已经转了好几圈了。它的自转速度之所以这么快,是因为在恒星坍缩成中子星的时候半径大幅减小,转动惯量也随之减小,为了保持角动量守恒,角速度就得相应地增大。

脉冲星的自转轴和磁轴一般并不重合,就像地磁场的磁极与地理意义上的南北极并不重合一样。脉冲星自转的时候带着磁轴旋转,辐射出来的电磁波也随之周期性地扫射,在地球上看来就会收到短而稳定的脉冲信号,故名脉冲星。

回到问题,脉冲星的自转周期很稳定其实是相对于人类的时间尺度而言的。毕竟从 1967 年休伊什和贝尔第一次发现脉冲星到现在,也不过 56 年。在上千年的人类文明史中,我们都认为地球的自转周期非常稳定。但古生物学表明 [1],地球在 5 亿年前的寒武纪一天是 20.8 小时,这说明地球自转变慢了。我们现在认为是月球公转拖慢了地球自转。

对于脉冲星而言,它时时刻刻在损失能量辐射电磁波,自转周期也应该会有变化。我们说它“非常稳定”,其实多少也有点“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋”了。而且脉冲星也会受到周围天体的引力影响,例如获得 1993 年诺贝尔物理学奖的泰勒赫尔斯,就是发现了脉冲星的轨道有一定波动,从而发现了第一个脉冲双星 PSR1913+16。[2,3]

脉冲双星指一个脉冲星和类似质量的天体相互绕转的系统

by 牧羊