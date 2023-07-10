Midjourney 更新「摊大饼」功能，瞬间生成「清明上河图」，特写无限平移成全景照

Midjourney 再次更新，Pan 功能提供了强大的图片细节控制和延伸能力，让想象力无限平移。

作图圈的卷王 Midjourney 这个星期又来大更新了！

上周刚刚更新了 Zoom Out 和---weird 的 5.2 版本，这又马不停蹄地更新了「Pan」功能。

这更新效率真的让人怀疑 Midjourney 是不是一家国内的创业公司。

3 分钟生成清明上河图

「Pan」文雅一点的翻译叫做平移，即将画面按照一个方向平移生成新的内容。

小编马上想到的是一幅在脑中徐徐展开的清明上河图。

于是立马试了一试，果然成了！

因为使用的原图同样也是 Midjourney 生成的，和原版的清明上河图还是有点区别。

但是这个平移出图的过程之舒爽，还是惊艳到小编了。

使用的原图是这个样子。

下面我们来展示一下具体的过程。

小编原创了一个一个 prompt，用它生成了第一幅图。

选择 U1 后确定第一幅，然后选择向右展开的按钮。

再选择一次展开后满意的结果。

重复这个过程，连着向右展开 4 次。

一幅 AI「清明上河图」就成了。

看到这里，大家肯定就明白这 Pan 的功能是怎么用了吧。

英文 Pan 就是平底锅的意思。

所以小编觉得这个功能翻译成「摊」大饼的「摊」会更形象一些。

说白了就是把图片按照一个方向用摊大饼的方式摊出去。

让我们看看一幅图用这个功能好好摊一会之后会成什么样子。

然后如果配上之前一段时间更新的 Zoom Out ---weird 之后可以呈现出多么吊炸天的效果：

这是把 Pan，Make It Square，Zoom Out，Variation 都用上能呈现出来的效果。

美工同学应该已经馋哭了吧。

我们来分步骤看看 Pan 和其他功能结合到一起到底可以实现什么效果呢？

以这张图片为例。

用 Pan 往下摊出身体部分

然后用 Make It Square 来把长条形的图片补充成完整。

再用 Pan 功能在左右两边生成两个相同风格的人物。

手把手教你摊出一张全景照片

下边我们就来给大家演示一下如何用一张普通的人物照片摊出一张全景照片来。

首先在 Midjourney 上用下图顶部的提示词生成 4 张照片，选择第二张的高清版作为原始图片。

先不要着急选择左边的箭头开摊。

先在聊天栏中输入 / remix，启动 remix 模式

打开 remix 模式后，再选择向左的箭头

这时候，会有这样一个框弹出，我们删掉 prompt 中的女人，只留下风景的部分，然后提交。

这样往左边摊开的图片就生成好了

然后再把图片往你想要的方向快乐地摊开，一幅全景照片就做好了。

网友反应

Pan 能让我们更精准地控制想要扩展的方向，现在 MJ 的操控性越来越强了。

不行不行要睡了，等不急明早看大家的杰作了。

这位网友更是玩嗨了，快把马老板刚给推特用户设的每天流量上限都要用完了。

更新不大，对于用户却打开了一扇可能性的大门。

参考资料：

https://twitter.com/search?q=midjourney%20pan&amp;src=typed_query

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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