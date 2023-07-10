新造车自燃，气不过把电池子公司给卖了

大难临头各自飞

作者｜曹婷婷

编辑｜在洲

初创电动车企业经营寒潮仍在继续。

美国尼古拉刚刚宣布，正清算电池子公司的资产，已根据加州债权人利益转让 (ABC) 规定启动程序。

这个单独的电池部门，就是去年 8 月尼古拉以 1.44 亿美元的价格，收购的电池初创公司 Romeo Power，当时是计划为自家纯电卡车供应电池。

如今收购不到一年，就开始紧急出手。

官方没有说明原因，不过前不久一起离奇的火灾，足够让人浮想联翩。

6 月 23 日，尼古拉纯电卡车突然起火，就在公司凤凰城总部楼下的停车场。大火先是从一辆车开始烧，然后逐渐蔓延至 5 辆，持续了近 3 个多小时。全新的电动卡车，也被烧成了骨架。

来源：推特

本以为这是大多数电动车自燃的常规剧本，但尼古拉却坚信自己的车没有任何问题，之所以着火，是因为有人“蓄意谋杀”。他们还给出了证据，说是火灾发生前，还有辆车鬼鬼祟祟在卡车停放的区域活动。

不过网友对这种说辞并不买账，毕竟尼古拉有太多前科和黑料，创始人欺诈、新车造假等，每一条足以把它打入冷宫。

直到外媒 Electrek 的一篇报道，真相才逐渐浮出水面。

报道称，尼古拉所使用的电池模块存在重大安全缺陷，可能导致火灾。一个星期后，当地消防部门给出了答案：没有任何证据证明有人纵火。

不止是转手电池子公司，在业绩不振、股价低迷、现金流紧张的情况下，尼古拉还面临退市的风险。

01 、大难临头各自飞

6 月 23 日，尼古拉汽车公司官方账号在推特发布一则推文：

“今日清晨，我们凤凰城总部发生了火灾，影响了多辆卡车，没有人受伤。在事件发生前，有人在受损卡车区域发现了一辆汽车，我们怀疑这是一场“谋杀案”，调查正在进行中。”

来源：推特

这个说法很快就被打脸，当地的官员们表示，本次尼古拉火灾大概率为：一辆卡车的电池发生了某种化学反应，引发了火灾，并蔓延到了其他车辆。

这一说法也证实了外媒 Electrek 的报道，尼古拉的卡车着火案，是电池出现了问题。

2022 年 8 月份，尼古拉用 1.44 亿美元收购了一家电池技术公司 Romeo Powe，收购完成之后，后者开始为尼古拉设计并生产电池模块。

但在去年，研究电池模块的工程师就发现电池存在一定问题 —— 易被腐蚀并会自动放电。

一份内部调查报告显示，尼古拉团队已经认识到该问题，并对电池模块进行检查，发现电池的腐蚀速度很快，大概不超过两个循环周期。

电池腐蚀会产生热量、增加电池接头的阻力，也会导致电压增量的不平衡，对于电动卡车来说，都是自燃的潜在因素。

来源：推特

一位了解该问题的 Romeo 前员工表示，工程主管曾建议要关闭模块的生产，但当时的首席执行官苏珊・布伦南（Susan Brennan）选择边尝试解决问题，边继续生产。

其实尼古拉高层也发现了此问题，但在造车过程中，时间就是真金白银，一位公司内部人员表示，公司急于生产，“有可能将一些已经损坏的电池放入尼古拉卡车。”

Electrek 在第一时间联系了尼古拉公司，公司承认确实意识到了这个问题，但其坚持认为，生产卡车用的电池模块没有任何问题。

如今尼古拉急于和 Romeo 撇清关系，不免让人怀疑有心虚成分。

Romeo Powe 成立于 2016 年，是北美一家动力电池初创企业，Romeo 的几位创始人都大有来头。

来源：Romeo Power

创始人 Patterson 是一位美国本土连续型创业成功者，之前有过三次成功案例，所创办企业均被美国相关行业巨头收购。

除此之外，CEO Selwood 曾是 SpaceX 和法拉第未来的高管；CTO Srouji 曾是博世在硅谷设立的电池研发中心核心团队成员；COO ChrisWell 则毕业于 MIT，在 Apple 和 Sandisk 工作超过 17 年。

该公司创立之后，和特斯拉一样，使用的是圆柱锂离子电芯，其电芯主要是从 LG、三星、松下、索尼以及其他供应商处采购，通过铝丝键合技术来成组，最终为大型电动商用车制造电池模块和电池组。

2020 年 10 月，Romeo 通过与 SPAC 公司合并上市，合并后的公司估值约为 9 亿美元。

同年 11 月，Romeo 收到了来自加拿大商用车公司的 Lion Electric 订单，为其电动卡车和电动巴士提供电池模块和电池包。

正常情况下，从 2021 年开始的五年时间内，此份订单会给 Roemo 带来 2.34 亿美元的销售额。

来源：Romeo Power

但 Roemo 公司内部并不如表面那样光鲜亮丽，2021 年开始，疫情加上原材料的涨价，Roemo 一年之内花掉近 2.7 亿，2022 年第一季度，Roemo 公司账上现金余额仅剩 4433 万美元，深陷亏损危机。

在 2022 年 8 月，作为大客户的尼古拉以 1.44 亿美元的价格收购了 Romeo ，作为交易的一部分，尼古拉将向罗密欧提供 3500 万美元的临时资金，以继续其运营直至交易完成。

尼古拉表示，相信此次收购可以在未来四年内为其节省高达 3.5 亿美元的成本。

但其实，双方心里明白，这次的结合更像是“弱弱联手”，更何况当时 Romeo 的主业和尼古拉的氢电池业务关系并不大。

如今电池出现问题，尼古拉更是急于甩开这个烫手山芋。

02、三个月交了 66 辆

其实即使没有这次火灾，尼古拉早也是一地鸡毛。

7 月 6 日，原本是尼古拉的股东大会，但并未如愿开办，尼古拉宣布其股东大会再次延迟至 8 月 3 日，因为尼古拉增持股份的提议，未能获得足够的股东投票。

来源：尼古拉

该提议是允许尼古拉发行更多股票，进而筹集更多的资金，尼古拉需要确保超过 50% 的流通股票来支持该提议。

目前距离尼古拉首次商业生产只有几周的时间，公司表示，若是不批准这一提议，生产有可能会推迟或被取消。

但是对于股东来说，发行更多的股票可能会降低现有投资者所持股票的价值。

今年 6 月初，尼古拉收到退市警告函，原因是在过去的 30 天内，股价始终没有达到最低 1 美元股价要求。

但目前的投票结果来看，尼古拉没有得到重新合规的机会，另外从第一季度财报来看，尼古拉的麻烦远不及此。

第一季度财报显示，尼古拉总营收为 1112 万美元，少于分析师预期的 1250 万美元。净亏损也在持续扩大，来到了 1.7 亿美元，现金消耗从 2 亿美元增加到 2.4 亿美元。

来源：尼古拉

同时卡车生产计划也被暂停，按照尼古拉的说法，停产是为了更好地发展，公司将对亚利桑那州工厂的生产线进行改造，来达到在同一生产线上既生产氢燃料电池卡车又能生产纯电动卡车的能力。

下次生产时间预计在 7 月份，据官方说法，将会制造出第一批可用于销售的氢燃料电池卡车。而已经开始量产的纯电动卡车的交付情况也并不好。

今年第二季度，尼古拉表示，其电动汽车的批发和零售量在第二季度较第一季度大幅增长，其中零售量翻了一番，但也仅仅达到 66 辆，批发数量从 31 辆增至 45 辆。在 5 月，尼古拉仅售出了 14 辆纯电动卡车。

03、造车造假大剧

尼古拉和特斯拉的名字灵感，都来源于科学家和发明家尼古拉・特斯拉，前者用了其名字，后者用了其姓氏，所以尼古拉也一直用“对标特斯拉”的标签来推销自己。

2014 年，特雷弗・米尔顿在犹他州盐湖城成立尼古拉，以研发生产氢燃料电池重卡为主。两年之后，尼古拉发布首款氢燃料电池卡车 Nikola One 以及电动四驱越野车 Nikola Zero。

来源：尼古拉

2018 年，尼古拉同时发布了纯电版 Nikola Two 和纯电版 & 氢燃料版 Nikola Tre，之后又陆续发布了豪华越野车 NZT 和 nikola badger 电动皮卡，在这期间还完成了上市，成为“全球氢能重卡第一股”。

上市前，融资进程非常顺利，四年四轮融资。2016 年尼古拉完成 A 轮融资 1600 万美元，公司估值 3 亿美元。三年之后，尼古拉完成 D 轮融资 2.5 亿美元，公司估值 30 亿美元。尼古拉宣称已有 1.4 亿万辆订单，潜在销售额达到 100 亿美元。

上市后，尼古拉成为新能源赛道的领跑者，不到一周的时间，股价翻倍上涨，从每股 35 美元涨至 80 美元以上，市值也达到最高 ——340 亿美元。

看似拿到主角剧本的尼古拉，实际发展并不容乐观。2020 年 9 月，尼古拉的神话被打破，当时的尼古拉仅上市三个月，兴登堡发布了一个做空报告，主要是针对尼古拉及其创始人米尔顿，同时爆出尼古拉多项造假行为。

比如用天然气重卡冒充氢能重卡、销量订单造假、研发出氢燃料技术为假消息，氢气生产能力、价格、资产也在造假，零部件生产能力和项目进度也是严重不符合实际。

就连电池卡车 Nikola One 当时的宣传视频，也全是水分。在宣传片中，卡车在平坦的高速行驶的画面，实际上是将模型放置在山坡上，使其依靠重力滑行，同时故意倾斜摄像机的角度，使之看起来是在平整的路面上前进。

来源：做空报告截图

事件爆出之后，通用汽车随即放弃与尼古拉的合作，而创始人米尔顿也将面临最高 25 年的监禁。

米尔顿离开后，尼古拉领导层大换血，目前 CEO 是由欧宝前首席执行官 Michael Lohscheller 担任，尼古拉也终于造出了真正的卡车。

而创始人米尔顿近日在社交媒体表示，对公司增加发行 5000 万股的提议投了反对。但尼古拉表示，米尔顿已经没有反对的权利。

一手创立公司的创始人，如今却被公司驱逐。有人把米尔顿称为美版贾跃亭，但如今贾老板翻身第一步已经完成，历时 9 年的 FF91 终于量产下线，米尔顿还能翻身吗？

本文来自微信公众号：超电实验室 （ID：SuperEV-Lab），作者：曹婷婷

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