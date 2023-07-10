水滴筹：将公示银行打款对账单，进一步提升资金透明度

7 月 10 日下午消息，水滴筹透明运营委员会近日公布平台新举措：在筹款页面的提现公示中，新增银行打款对账单，让捐筹两侧都可以清晰的看到款项到账情况，核对捐赠总额，进一步提升资金的透明度。

水滴筹透明运营委员会表示，资金安全透明是筹款人和捐款人共同关心的问题之一。根据水滴筹与平安银行的存管协议，捐款人通过水滴筹支持患者的每一笔钱，都是进入平安银行的水滴筹大病救助平台资金专管户，平安银行对资金提供存管、清算、银企对账服务，协助水滴筹管控资金交易安全。

此次页面升级，捐筹两侧均可清晰的看到银行每一笔打款的对账单明细，所有筹集资金均由“水滴筹大病救助平台资金专管户”转出，到账金额与提现公示一致，为扣除 3% 平台服务费和 0.6% 微信支付通道费之后的金额。进一步提升了资金的透明度以及专款专用的可信度。

水滴筹透明运营委员会还强调，此次升级在测试过程中也收到了许多用户的反馈，比如银行打款对账单包含了多项个人信息，不宜全部公示。为了保护筹款人的个人信息，水滴筹公示的银行打款对账单也做了相应处理，只展示筹款人姓名，账号和开户行等信息都不予展示。

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