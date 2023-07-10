联发科 6 月营收 382.19 亿元台币，同比下降 25.1％

IT之家 7 月 10 日消息，联发科于今日公布了 2023 年 6 月的销售额数据，2023 年 6 月合并净销售额总计 382.19 亿元新台币（IT之家备注：当前约 88.29 亿元人民币），同比下降 25.10%，环比上升 21.07%。

今年上半年（1 到 6 月），联发科净销售额为 1937.81 亿元新台币（当前约 447.63 亿元人民币），同比下降 35.07%。

▲ 图源联发科官网

据IT之家此前报道，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的报告，2023 年第 1 季度智能手机应用处理器（AP）市场，联发科以 32% 的占比位居榜首。

▲ 图源 Counterpoint Research

报告称，由于库存调整和需求疲软，联发科在 2023 年第 2 季度 LTE SoC 的出货量预估下降超过 5%；5G SoC 预估增幅低于 5%，整体而言会出现小幅下降。

不过，由于小米 Redmi（K60 Ultra 系列）和 OPPO（一加 Nord 5 系列）的采购，联发科的业绩预估会在 2023 年下半年出现反弹。

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