哪吒 GT 智能电动尾门官方改装全新上线：支持随车质保，售价 2600 元

IT之家 7 月 10 日消息，哪吒汽车官方宣布哪吒 GT 智能电动尾门官方改装全新上线，全国统一改装价 2600 元，车辆无损专业安装，随整车质保。
据哪吒汽车官方介绍，哪吒 GT 智能电动尾门支持智能语音操控、脚踢感应开关、原装钥匙一键开合、手机 App 远程操控等功能。
此外，哪吒 GT 智能电动尾门号称采用“专业高标准工艺，优选高材质打造”，支持“匀速顺畅轻盈开合”，全新工艺升级避免尾门卡壳现象；多维降噪封闭设计，降噪专用电机创新设计使用“更静音”；原厂定制稳定电机，强劲动力，平稳运转“更均衡”；双杆安全支撑，防水耐磨受力均匀，支撑“更稳定”。
目前，哪吒 GT 已经在全国 39 城线下用户服务中心同步上线。
IT之家附上哪吒 GT 各版本售价：
哪吒 GT 560 Lite 17.88 万元，CLTC 综合工况续航里程 560km
哪吒 GT 560 18.88 万元，CLTC 综合工况续航里程 560km
哪吒 GT 660 20.68 万元，CLTC 综合工况续航里程 660km
哪吒 GT 580 AWD 22.68 万元，CLTC 综合工况续航里程 580km
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