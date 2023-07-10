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哪吒 GT 智能电动尾门官方改装全新上线：支持随车质保，售价 2600 元

2023/7/10 18:40:03 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 10 日消息，哪吒汽车官方宣布哪吒 GT 智能电动尾门官方改装全新上线，全国统一改装价 2600 元，车辆无损专业安装，随整车质保。

据哪吒汽车官方介绍，哪吒 GT 智能电动尾门支持智能语音操控、脚踢感应开关、原装钥匙一键开合、手机 App 远程操控等功能

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此外，哪吒 GT 智能电动尾门号称采用“专业高标准工艺，优选高材质打造”，支持“匀速顺畅轻盈开合”，全新工艺升级避免尾门卡壳现象；多维降噪封闭设计，降噪专用电机创新设计使用“更静音”；原厂定制稳定电机，强劲动力，平稳运转“更均衡”；双杆安全支撑，防水耐磨受力均匀，支撑“更稳定”。

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目前，哪吒 GT 已经在全国 39 城线下用户服务中心同步上线。

IT之家附上哪吒 GT 各版本售价：

  • 哪吒 GT 560 Lite 17.88 万元，CLTC 综合工况续航里程 560km

  • 哪吒 GT 560 18.88 万元，CLTC 综合工况续航里程 560km

  • 哪吒 GT 660 20.68 万元，CLTC 综合工况续航里程 660km

  • 哪吒 GT 580 AWD 22.68 万元，CLTC 综合工况续航里程 580km

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关键词：哪吒 GT

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