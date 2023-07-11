期权交易让 Rivian 股价坐上火箭：八天上涨 83%

北京时间 7 月 11 日早间消息，据报道，随着基本面改善，美国电动车新势力公司 Rivian 最近成了资本市场的“宠儿”，期权交易异常活跃，投资人纷纷豪赌 Rivian 看涨期权。一些市场参与者称，这一轮短期期权的交易导致 Rivian 股价最近连续九天上涨，这是该公司历史上第一次。

Rivian 股价这一轮大幅上涨，始于该公司在上周公布第二季度财报，其电动车交付量超出了华尔街分析师预期，刺激了交易情绪。据悉，在过去八个交易日中，Rivian 股价已经暴涨了 83%，当地时间周一，Rivian 股票期权合约交易数量达到了 83.1 万宗，这是其平日期权交易量的两倍之多。

美国投资银行派珀桑德勒公司期权业务负责人丹尼尔・柯什（Daniel Kirsch）表示，Rivian 大部分股票期权交易属于“超短期看涨期权”，这种交易特点会让 Rivian 的股价进一步大幅上涨。

据报道，价外看涨期权属于一种尚未盈利的期权，未来如果上市公司股价上涨，这种期权将会增值。如果市场上出现了大规模买入价外看涨期权，则经常会给股价带来一种额外的拉动效应。

据悉，这样一种期权交易现象也被称之为“伽马挤压”，即期权交易做市商如果售出了股票期权，为了对冲风险，往往会买入一部分股票，最终导致股价上涨。

在过去几年时间里，伽马挤压现象发生在了一些股票期权交易十分活跃的股票中，比如电动车龙头企业特斯拉和美国电影院线公司 AMC。

上述专家柯什介绍说，围绕 Rivian 股价发生的现象，让他想到了特斯拉股票，当特斯拉股价节节攀升的时候，一些期权投资人会买入超短期价外看涨期权，结果让特斯拉股价涨得更猛。

柯什也指出，Rivian 股票期权最近的活跃交易人士既包括散户投资人，也包括机构投资者。

周一，在美国资本市场期权交易板块中，Rivian 是期权交易量排名第三的公司，交易量仅次于特斯拉和苹果公司。其中 42% 的 Rivian 期权合约将会在本周五到期。

除了 Rivian 之外，蔚来汽车公司当日的期权交易也十分活跃，该公司期权交易量在整个市场排名第十。

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