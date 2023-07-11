如果在木星炸薯条味道会怎样？科学家用几百万英镑做了个实验

撰文 | 苏澄宇

审校 | skin

（图片来源：网络）

虽然这个问题看起来有点无厘头，毕竟人类连火星都没上去过，更别提比它远的多的木星了。但欧洲航天局 ESA，通过一台为全世界科学家提供重力实验的大直径离心机（LDC）解决了薯条难题。

为什么欧洲航天局愿意搞这么一个“蠢蠢”的项目？说来你可能不信（但是真的），因为在空间站的航天员跟局里提要求，说想要吃炸薯条，必须是现炸的，不能火箭快递送上来，凉的薯条不好吃。

但毕竟是炸薯条，油炸这个烹饪方式看起来就不太安全，地球上油炸都会溅油，更别说太空了，不确定的东西太多了，不可能随便让人在太空炸薯条的。

图源：giphy

科学家考虑到可能对机组人员的士气产生积极的心理影响，为了帮航天员吃上新鲜的薯条，希腊科学家花了几百万英镑进行研究，重点是该项目得到了欧洲航天局的支持。

在欧洲航天局，有一个用于专门训练飞行员和宇航员的可以产生相当于地球地心吸力 9 倍的大型离心机（LDC），最大可以达到 20 个 g。

图源：ESA

这台离心机直径达 8 米，有 4 个长臂，每个臂可以装载两台测试吊舱，吊舱最大有效载荷为 80 公斤。当离心机旋转起来的时候，即可产生向心力模拟吊舱内的超重力场。

这台离心机不止可以用于训练，还可为细胞、植物和小动物提供超重力环境，也可为物理科学和技术实验提供超重力环境。

图源：ESA

当然吊舱肯定不能直接用来装炸薯条的仪器，肯定得做一定的改装才行。

下面这张图展示了吊舱的改装内部，成为了特制炸锅，左下方的仪表是控温器，已经可以用于炸薯条了。

图源：文献

里面还有一个高速摄像机，用于观察炸薯条时产生的小气泡，看这些气泡的生成或脱离速度。

高速旋转的离心机 图源：文献

然后科学家将土豆切成条，在橄榄油中油炸，同时用离心机创造不同的重力条件（1 倍、1.8 倍、3 倍、6 倍、及 9 倍重力），以研究重力加速度对土豆条在炸制过程中酥皮厚度和水蒸发速率的影响。

图源：ESA

结果显示，更高的引力能增加热油和土豆之间的热传递，缩短油炸时间，导致薯条的外壳更厚更酥脆。最终研究人员发现，在地心吸引力为地球 3 倍的地方炸薯条最好吃，而木星刚好是地球引力的 3 倍。所以可以说，在木星炸薯条最好吃。

虽然我们都知道麦当劳的炸薯条比肯德基的好吃，但假如麦当劳可以搞来一台超重力仪器，在 3 倍重力下炸薯条，也许会更好吃，成为薯条界的绝绝子。

图源：giphy

你以为这就完了吗？最近，欧洲宇航局又来折腾炸薯条了，研究了在微重力下炸薯条的影响，将研究结果发在了 2023 年的《国际食品研究》杂志上。

不过这次没有用上大型离心机，而是改用飞机进行抛物线飞行模拟失重条件。不管怎么说，看着还是实验经费充足的样子。

你可以从下图的实验图看到，在 0 重力下产生的气泡更多。结果显示，在太空失重条件下，炸薯条依旧是可行的。

图源：文献

但总的来说，这只是太空炸薯条可行而已，在空间站油炸些东西是没问题的，至于好吃不好吃就另当别论了。

可以肯定的是，3 倍重力下炸薯条最好吃。麦当劳赶紧跟进啊……

封面来源：网络

参考资料：

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996913005929?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0963996922013072?via%3Dihub

本文来自微信公众号：把科学带回家 （ID：steamforkids），作者：万物

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