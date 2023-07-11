联想拯救者 Y9000X 2023 游戏本将搭载专业超竞屏：3200×2000 分辨率、165Hz 刷新率

IT之家 7 月 11 日消息，联想拯救者 Y9000X 2023 笔记本将在 7 月 22 日 Bilibili World 2023 活动发布，现在联想已经开始预热这款笔记本的新特性。

据介绍，拯救者 Y9000X 将会采用“专业超竞屏”，拥有 3200×2000 高分辨率、165Hz 高刷新率、100% DCI-P3 色域、430nit 亮度、10bit 色深、ΔE<2、响应时间 3ms，还支持 DC 调光、英伟达 G-SYNC 同步刷新率技术、XRite 色彩管理技术、杜比视界认证、莱茵 TÜV 低蓝光认证等等。

据官方发布的最新海报，拯救者 Y9000X 2023 笔记本制作工艺升级， ACD 面采用了电泳白 AED 工艺，而且国内只有白色版本可选，边框 11 刀 CNC 精雕，键盘也采用了单键 RGB 设计，支持声光同步，拥有该系列中的最高颜值。

其他方面，新一代 9000X 可选配高达 32GB 的 5600MHz DDR5 内存，最高搭载 99.99Wh 电池，配备 230W 超薄电源适配器，两个 USB-C 接口均支持 140W 充电。该系列笔记本最薄处只有 17.99 毫米，重量不到 2 千克。

IT之家在联想海外官网搜索发现，拯救者 Y9000X 2023（Legion Slim 7i Gen 8）现已上市开卖，定价 1500 美元（当前约 10845 元人民币）起。

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