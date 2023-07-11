ASML：中国 2023 年的招聘计划未发生重大变化

IT之家 7 月 11 日消息，今日《荷兰时报》报道称，荷兰光刻机巨头 ASML 计划今年停止大规模招聘，并将重点放在去年雇佣的约 10000 名员工的培训和安顿上，ASML 认为市场对芯片和光刻机的需求正在放缓。

▲ 图源 ASML 官网

据界面新闻报道，ASML 对此回应表示，ASML 招聘数量会根据各个市场的状态适时调整。目前，中国 2023 年的招聘计划未发生重大变化。

在上述《荷兰时报》的报道中，ASML 的发言人表示：“去年，我们雇佣了 10000 名员工，他们的到来是为了满足市场对光刻机爆炸性的需求。但事实证明，培训所有这些新员工是一项艰巨的工作。过多的新员工给公司的组织建设带来了压力，今年休息一下也挺好的。”该发言人强调，ASML 并没有完全冻结岗位招聘，只是招聘规模会有所减少。

ASML 发言人称：“芯片行业具有强劲的长期增长前景，但面临短期挫折。”一季度的财报数据显示 ASML 的营业额大幅下滑，该季度客户从 ASML 订购了价值 38 亿欧元（IT之家备注：当前约 301.72 亿元人民币）的芯片制造设备，而前几个季度的金额在 60-80 亿欧元（当前约 476.4 - 635.2 亿元人民币）之间。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。