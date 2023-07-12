打磨 1 年，AMD 工程师展示路径追踪改造的《重返德军总部》游戏成果

IT之家 7 月 12 日消息，AMD 图形工程师 Dihara Wijetunga 于去年 6 月宣布，对经典射击游戏《重返德军总部》进行路径追踪（path tracing）改造，时隔 1 年多，他分享了首个视频，展示了工作成果。

IT之家在此附上演示视频如下，在 50 秒的演示视频中，显示了路径追踪改造之后的画面，不过由于很多细节没有完善，图像渲染方面依然存在不少缺陷。

Wijetunga 坦言本次改造没有间接照明，只有直接漫射和反射照明，因此出现了阴影过于清晰等缺陷。

尽管如此，与 2001 年最初的《重返德军城堡》相比，在 Widgetunge 视频中肉眼可以看到改进。

IT之家了解到，《重返德军总部》，是一款由 id Software 开发的第一人称射击游戏，由 Activision 在 2001 年发布。单人游戏和多人游戏部分分别由 Gray Matter Interactive 和 Nerve Software 开发。id 公司则由于开发了前作德军总部 3D 而作为主要开发者对整个开发过程进行指导和监控。

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