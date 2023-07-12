IT之家 UI 设计师专场招聘！

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“媒人”三标准
在软媒内部，我们通称“媒人”，恪守下面三个标准 ——
认同“存在，创造价值”的价值观；
善良、正直；
卓越的高能力水准、高工作标准。
岗位职责
移动客户端产品（iOS、Android）的界面视觉和交互设计；
PC 客户端产品的界面视觉和交互设计；
轮播幻灯、开屏插画设计；
品牌 VI 设计。
应聘要求
三年以上相关从业经验（有特别优秀作品经验者例外）；
本科及以上学历，美术、设计相关专业毕业，有扎实的美术功底和手绘基础、良好的创意思维和理解能力，熟悉并热爱互联网行业；
熟悉用户体验设计的工作原理及开发流程，能够归纳产品经理提出的交互设计需求，并快速构建信息结构和交互流程；
熟练掌握色彩、图形、布局在设计作品中的运用，能够把握整体的设计风格，完成项目所需的界面和图标设计 。
优势加分
良好的手绘表达能力。
具备将构思通过 AfterEffect 等软件转化为演示的能力。
对心理学有所涉猎。
友情提示
由于能力水平各有差异，薪资面议。入职一年以上或优秀新人至少 13 薪；
岗位为全职，工作地点：山东省-青岛市-市南区-动漫产业园 E 座；
有意者请投递简历到邮箱，邮件请注明“姓名 + 应聘 UI 设计师 + 电话”，并务必附上必要正文文案，体现您对我们的重视和尊重；
务必附上您的简历和作品集，让我们更快和深入的了解您；
岗位要求应聘者具备本科及以上学历，有特别优秀作品经验的除外。
期待新媒人的加入，期待与您的共事！
软媒 - 存在，创造价值。
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