IT之家 UI 设计师专场招聘！

IT之家 UI 设计师招聘专场，敬请关注、投递、转发和推荐，谢谢大家！

在软媒内部，我们通称“媒人”，恪守下面三个标准 ——

PC 客户端产品的界面视觉和交互设计；

熟练掌握色彩、图形、布局在设计作品中的运用，能够把握整体的设计风格，完成项目所需的界面和图标设计 。

熟悉用户体验设计的工作原理及开发流程，能够归纳产品经理提出的交互设计需求，并快速构建信息结构和交互流程；

本科及以上学历，美术、设计相关专业毕业，有扎实的美术功底和手绘基础、良好的创意思维和理解能力，熟悉并热爱互联网行业；

由于能力水平各有差异，薪资面议。入职一年以上或优秀新人至少 13 薪；

岗位为全职，工作地点：山东省-青岛市-市南区-动漫产业园 E 座；

有意者请投递简历到邮箱，邮件请注明“姓名 + 应聘 UI 设计师 + 电话”，并务必附上必要正文文案，体现您对我们的重视和尊重；

务必附上您的简历和作品集，让我们更快和深入的了解您；