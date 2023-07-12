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Keychron 推出 Q6 客制化机械键盘：Gasket 结构、RGB 背光，949 元起

2023/7/12 19:03:20 来源：IT之家 作者：漾仔（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，Keychron 今日发布微博，展示了 Q6 客制化机械键盘，官方称该键盘主打“支持 QMK / VIA 改键定义，具备 Gasket 结构，RGB 背光”，到手价 949 元起

▲ 图源 Keychron 微博

据悉，该键盘采用 CNC 全铝制机身，为 108 键布局，拥有 Gasket 中部悬空设计、Gateron 热插拔轴、减噪棉夹层、下灯位 RGB。

▲ 图源 Keychron 

▲ 图源 Keychron 

轴体方面，该键盘可用 Gateron G-Pro 三款轴，分别是 G-pro 红、G-pro 青、G-pro 茶，官方称“这些轴体在每次按压中都能提供准确的一致性和顺滑感”。

▲ 图源 Keychron 

官方表示，该键盘每个部件都可以自行组装，用户可以按照自己的想法改变和调节每个部件。

▲ 图源 Keychron

该键盘强调“ QMV / VIA 改键定义”，用户可以轻松对键盘上的每个按键进行编程，同时键盘固件开源，因此用户也可以轻松定制键盘布局、快捷键、背光效果

▲ 图源 Keychron 

目前该键盘已经上架各大电商，售价为 949 元，有兴趣的IT之家小伙伴们可以自行选择上车。

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关键词：机械键盘Keychron

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