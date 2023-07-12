外国“超级发烧友”自制超 1000 页《星空》游戏发展史，涵盖几乎所有相关内容

IT之家 7 月 12 日消息，据外媒 PCGamesN 报道，一位 Reddit 网友 Gokamo 在论坛上分享了一份自制的《星空》游戏记录纲要，标题为“An Attempted Complete Starfield Compendium（对完整记录《星空》纲要的尝试）”。

这份超过 1000 页的纲要，包含了《星空》自宣布立项以来的各种内容，对游戏开发、预告片和概念艺术的记录，最早甚至可以追溯到 2018 年游戏的最初公告，堪称整个游戏的发展史。全本分为三个部分：

第一部分详细介绍《星空》发售前的情况，即 2018 年至 2022 年各种与游戏相关的事件。

第二部分介绍 2022 年的 Xbox Showcase 和《星空》的游戏首秀。

第三部分详细介绍了从 6 月的《星空》直面会到现在的一切，也是全本的高潮部分。

这位超级狂热的游戏发烧友表示，在 2022 年《星空》展示会之前，他就做了一份 120 页的文档，回顾了所有关于该游戏的采访、预告片和概念图。

至于为何要投入到如此庞大的工程，他解释说“关于这款游戏的信息如此分散，我想把所有的信息进行汇总。在 2022 年的展示会之后，我将其增加到了 409 页，而在今年的展示会之前又增加到了 459 页。我从未想象过自己能把它完成到 1000 多页，但我还是做到了，这已经相当于一部小说的字数了。”

IT之家此前报道，《星空》现已开启预购，Steam 国区标准版售价 298 元，高级版售价 415 元。玩家现在预购可获得奖励，预购高级版可抢先 5 天体验游戏。本作将于 9 月 6 日登陆 PC 和 Xbox Series X / S 平台，首发加入 XGP。

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