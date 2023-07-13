谷歌公测 NotebookLM：创建私有 AI 模型，用于洞察笔记内容

IT之家 7 月 13 日消息，谷歌在今年 5 月召开的 I / O 开发者大会上，公开展示了“Project Tailwind”项目。谷歌近日将其命名为 NotebookLM 工具，并邀请用户公开测试。

NotebookLM 定位个性化导师或写作伴侣，对于经常接触大量文本的用户来说，该项目具有非常大的吸引力和潜力。

IT之家此前报道，该工具的工作原理是你可以简单地从谷歌云端硬盘中挑选文件，它有效地创建了一个个性化和私密的人工智能模型，该模型在你提供的信息方面具有专业知识。

NotebookLM 可以在 Google 文档中自动生成笔记摘要。它还可以从这些笔记中创建关键主题，以及用户可以向 AI 提出的问题。这篇博客文章提供了几个示例来说明其工作原理：

医学生可以上传一篇关于神经科学的科学文章，并告诉 NotebookLM“创建一个与多巴胺有关的关键术语表”

撰写传记的作者可以上传研究笔记并提出这样的问题：总结胡迪尼和柯南道尔互动的所有时间。

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《谷歌演示 Tailwind 项目：使用用户文档培训的 AI 笔记应用》

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