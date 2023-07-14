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亚洲电子体育联合会主席霍启刚：明年推出 AESF 电子体育亚洲杯

2023/7/14 12:47:05 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 14 日消息，腾讯电竞运动领袖峰会在深圳举行，亚洲电子体育联合会主席霍启刚宣布，AESF（Asian Electronic Sports Federation）将于明年正式推出 AESF 电子体育亚洲杯，将与知名的游戏厂商合作打造这项顶级国际电子体育赛事，并在未来数年内影响整个行业。

霍启刚称，这将是世界最具影响力、竞争力的国家队赛事

IT之家注意到，AESF 亚洲电子体育联合会成立于 2005 年，是亚奥理事会认可的，具有独立性、自主性的洲际单项体育协会。

值得一提的是，AESF 在 2022 年推出了“亚运征途”赛事，并与杭州亚运会电竞项目展开深入联动。“亚运征途”（RDAG Tournament）赛事将涵盖杭州 2022 年亚运会、2026 年爱知-名古屋亚运会、2030 年多哈亚运会等多个亚运周期，这不仅是亚洲首个与洲际运动会紧密结合的电子体育专项赛事，同时也是亚洲范围内赛事体系标准建设的开端

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关键词：AESF电竞

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