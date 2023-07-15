对照片色彩总是不满意？注意这几点让照片色彩更鲜亮

我们在平时拍摄时，有时可能会发现自己的照片色彩不够鲜亮，甚至显得有些暗淡，通过后期调整也很难有提升。

出现这种情况，很有可能是在拍摄时没有注意一些细节问题，那么今天就来跟大家分享一下怎样才能让照片的色彩更加鲜亮。

1. 正常曝光

对于刚接触相机的摄影爱好者来说，照片色彩不够鲜亮，可能就是在曝光方面出现了问题，没有实现正常曝光。

无论是欠曝还是过曝，都会损失一定的色彩质感，从而使照片显得不够鲜亮。

因此对于新手朋友们来说，首先需要了解曝光原理，掌握曝光要素，也可以借助全自动模式进行练习；

其次要养成查看照片的习惯，不要等到全部拍完准备回家时再查看照片，这样发现不了照片的问题；

最后是一定要学会看直方图，并在拍摄时打开直方图作为参考，这比我们仅凭感觉和观察要准确的多。

2. 对焦准确

对焦不准确也会让照片色彩表现不佳，焦外的色彩一般会晕开，呈现出“松散”的状态，没有光泽质感，自然也提不上鲜亮。

所以我们在拍摄对焦时也不能仅凭感觉，必要时使用手动对焦进行辅助，并在屏幕上放大查看。

3. 天气等客观因素影响

天气对摄影的影响是很大的，因为天气直接决定的自然光线的表现效果。

同样的一个户外场景，晴天拍摄出的效果与阴天拍摄的效果进行对比，大概率是晴天拍摄出的色彩更鲜亮，因为光照更充足，我们在拍摄时如果想要追求良好的色彩效果，可以选择好天气进行拍摄。

空气质量、镜头有无污染也是重要的客观影响因素，雾霾天气、镜头上有灰尘、水汽等都会直接影响拍摄质量。

还有一个很重要的客观影响因素就是光线的表现，不同光线的方向、强度、硬度会塑造出不同的色彩表现效果，大家可以查看这一篇文章来参考：

摄影光线的分类及应用技巧

4. 后期

通过后期也可以让自己照片中的色彩有更好的表现，通常最常使用的工具就是“曲线”和“HSL”工具。

曲线工具不仅可以进行光影方面的调整，也影响色彩的呈现效果，“S”型曲线是最为通用的曲线类型之一，它能让照片更加通透，色彩的表现效果也会更好；

HSL 工具可以对照片中各种色彩的色相（色彩偏向）、饱和度（色彩鲜艳程度）、明度（亮度）进行调整，是发挥个人创意的理想工具之一，适当地提升某种色彩的饱和度和明度就能让它显得更为鲜亮。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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