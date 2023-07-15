河南省会，越变越大了

本文来自微信公众号：地球知识局 （ID：diqiuzhishiju），文字：郑子蒙，校稿：辜汉膺 / 编辑：果果

河南，天地之中，九州之豫，华夏文明发祥地之一，书写了中国历史的重要篇章。

在历史长河中，河南地区的行政中心主要是洛阳与开封相继坐庄，两座毫无争议的古都，各领风骚。这种局面，直到现代才被打破。破局者，是夹在汴洛之间的郑州。

在上古史早期

郑州地区也是一大文明中心 ▼

1952 年 8 月，河南将省会迁址事宜提交决策层，报告写道：“鉴于河南省会在开封市，位置偏于全省东部，指导全省工作多方不便；郑州市则为中原交通枢纽，为全省经济中心，将来发展前景尤大，如省会迁往该市，则对全省工作指导及上下联系均甚便利，对该市发展也大有裨益……”

郑州正是借此东风，依靠地理、区位与政策等优势，越变越大，越来越强。

郑州，中原大地上的后起之秀

省会带来的“西郊”与“行政区”

自 3600 年前商朝都亳以来，郑州的城址一直在商代城墙所围区域。历经各朝各代硝烟战火，城墙虽有修补，但郑州主城的核心位置却始终没变。

郑州商城遗址

也是郑州千年以来的历史名片

（底图：Google maps）▼

1904 年，卢汉铁路郑州车站始建于老城西门外，两年后该线全线竣工通车。由此开始，商埠开通、近代工业起步，铁路把郑州的发展拉进了快车道。

卢汉铁路在正式通车后更名为京汉铁路

进入民国时期又更名为平汉铁路

如今是京广铁路京汉段的前身 ▼

纠正一个错误：郑州并不是火车拉来的城市

在有火车之前，郑州早已有城，何谈拉过来？

郑州的情况与石家庄、蚌埠、鹰潭等完全不同

倒是可以说郑州是铁路拉来的省会

（1923 年的郑州火车站，图：wiki）▼

而郑州城的再次大幅扩容，则是始于上世纪 50 年代“省会迁郑”前后。

1954 年 10 月 30 日，河南省会正式由开封迁往郑州。郑州升格为省会的同时，也成为中国十五个重点建设城市之一，工业建设迅速崛起。

早在 50 年代初，苏联专家便为郑州设计了一套城市规划：以火车站为大门，以人民路为中轴线向东北发展。这个规划在当时已付诸实践。

五十年代的人民路与二七广场 ▼

然而，中国人习惯棋盘式城市，城市设计要尊重历史文化传统、人民的生活习惯和气候地理条件，而苏联专家提出的斜路网建议与此相冲突。

1935 年的莫斯科地图

苏联专家的规划图看起来很美观

但实际用起来街道都得是斜的

（图：wiki）▼

当时的河南及郑州的主政者及时发现了这一问题，并集思广益，最终修改了郑州建设规划，大部分主干道按照正南北、正东西走向规划，并提出要建设以工业、交通为主的省会城市。

1955 年的郑州市规划总图

以火车站为中心向东西两边发展

（图：王怀民）▼

考虑到地质、气候条件，京广铁路以西土质好、地下水位低，适合建设大型建筑，城市发展要以向西为主。

从 1953 年开始，京广铁路西侧的原野上展开了大规模的工业基建。五大棉纺厂、二砂、郑煤机、电缆厂、水工机械厂等大型骨干国有企业如雨后春笋般涌现。

高高兴兴上班来，平平安安回家去

（国棉一厂下班的工人 图：张翼飞）▼

工业企业外，在西部新城扎根发芽的还有市级机关和科教文卫等事业单位。郑州市政府从老城的历代衙署旧址西迁，郑州大学也在此着手征地建校。

老郑州人管市政楼叫“七层大楼”

是当时郑州最高的建筑

（1980 年代初 图：刘予平）▼

对于现在的老郑州人而言，更喜欢把当年的西部新城称之为“西郊”，它不仅指京广铁路以西的一个模糊地域范围，还代表了一种文化符号，体现着计划经济体制下的一种工业生态，反映出机关、工厂大院生活的市井百态，以及外来人口与当地居民的交流融合。

1982 年，市民骑自行车经过中原路地下道去西郊上班 ▼

如今的国棉三厂社区与家属院

保留着一代老郑州人的珍贵回忆

（底图：Google maps）▼

“省会”带给郑州的，自然少不了省级行政、文化中心的城市功能。西部新城蓬勃发展的同时，在郑州老城北侧，规划建设了省级行政区和文教区。

1982 年至 1984 年编制的《郑州市区总体规划示意图》

（图：王怀民）▼

省委、省政府、各厅局机关分布在金水大道南北两侧，黄河水利委员会也开始在郑州办公。配套的省级科教、文化、卫生等事业单位，也从开封迁至郑州。

而老郑州人，习惯上把经纬路这一片儿称之为“行政区”。新增的“西郊”与“行政区”，便是现当代郑州的第一次大扩容。

郑州上世纪 70 年代的卫星图

这座作为省会的城市已经初具规模

（图：USGS）▼

经纬路的上一棵棵茂密繁盛的法国梧桐

使郑州在许多人心中留下了“绿城”的印象

（底图：Google maps）▼

从高新区到航空港区

就中国现当代城市化的进程而言，城市框架的拉大，除了逐渐延伸至环线边缘地带，更大程度上，还是要靠新区建设。

1988 年，郑州高新技术产业开发区启动筹建。

郑州高新技术产业开发区

是河南省的第一个开发区

（图：高新区委宣传部）▼

1991 年 3 月，包括郑州高新区在内的 26 家国家级高新区批准成立。

郑州高新区位于郑州西北方向，当时从地图上看，更像是三环外的一块飞地。

1995 年至 2010 年郑州总规中高新区所在

（图：王怀民）▼

一批高新企业的入驻，给郑州经济的发展注入新的动力。而 2000 年后，郑州大学与解放军信息工程大学新校区的建成投用，又给高新区带来人流与活力。

作为第一批国家级高新区

郑州高新区已成为中部颇具竞争力的高新技术产业高地

另一块飞地是位于老城东南的经开区，1993 年 4 月，郑州规划建设了经济技术开发区（2000 年 2 月获批国家级）。同时坐拥国家级高新区与经开区，也是中国特色大城市开发区建设的标准配置。

郑州经开区所在 ▼

而如今提起郑州的新区，名头最响亮的，当属“郑东新区”。

世纪之初的郑州，开始布局新战略。2000 年 6 月，河南提出加快开发郑东新区。2001 年 8 月，郑东新区开始对外征集方案。在 2002 年 12 月举办的世界建筑师联盟年会上，黑川纪章的郑东新区概念规划荣获中国首个“城市规划设计杰出奖”。

黑川纪章在郑东新区的设计图纸前

（图：丁友明）▼

郑东新区所在及规划示意

（底图：Google maps）▼

环形的路网、带状的运河与点睛的人工湖，让郑州耳目一新。从拉大城市框架、提升城市品位上来说，郑东新区无疑是成功的。这种成功也缘于紧邻老城，能与老城功能互补、有机结合、融为一体。

建成的郑东新区，颇具现代范

远处是标志性的“玉米楼”

郑州最新的新区，是航空港区。2013 年 3 月 7 日，郑州航空港经济综合实验区成立，规划面积 415 平方千米，规划人口 260 万。

航空港区是第一个国家级航空港经济综合实验区

地处郑州、开封、许昌三角都市区重心

（航空港经济试验区规划示意）

（底图：Google maps）▼

郑州航空港区级别不低，是正厅级单位，比郑州其他新区级别都高；定位也不低，要打造国际航空物流中心、以航空经济为引领的现代产业基地、中国内陆地区对外开放重要门户、现代航空都市、中国中原经济区核心增长极。

郑州十分重视航空港区的发展规划

有意将未来的中心城区打造成“主城区 + 航空港区”的格局

曾有人断言，郑州和港区不是主副，而是双核，郑州和河南的未来都在航空港区。但时至今日，除了富士康，航空港区尚未有其他全国知名的产业与品牌入驻。

富士康在航空港园区

紧邻新郑国际机场

（底图：Google maps）▼

未来郑州，还需要更大？

观察城区的扩张，还有一个维度，那就是城市环路的发展。从郑州环路的发展，也可以看出这个城市的不断变化。

上世纪 50 年代，由金水路、大学路、陇海路、紫荆山路构成的区域，成了当时最繁华区域，而这个圈也被不少老郑州人当作一环。

上世纪 80 年代的紫荆山路口

在当时算很繁华的了

（图：王颂）▼

值得一提的是，后来在 2014 年 9 月发布的《郑州市内环地区有机更新三年行动计划》，将金水路以南、大学路以东、陇海路以北、城东路以西约 12 平方公里定位为郑州内环地区，“郑州一环”就此得到了官方认定。

可以发现，二七广场恰好在一环中心位置

（底图：Google maps）▼

2004 年，农业路、桐柏路、航海路、未来路合围而成的二环通车，2009 年快速公交环线 B1 的开通，将这条线路串联了起来。

2014 年 4 月，全长 45 公里三环快速化工程全线建成通车。

郑州城，随着环线的向外扩张也逐渐生长起来了

（底图：Google maps）▼

中州大道北三环立交桥

夜色中车来车往

2020 年 6 月，郑州市四环高架主线建成试通车，全长约 93 千米。

相比之下，北京四环、五环路的里程分别为 65.3 公里、98.58 公里，郑州这条 93 公里的四环路与北京五环里程相当。

实际上，郑州的二三环里程

也与北京的二三环里程相近 ▼

据媒体报道，郑州东边 107 国道东移后的万三公路、西侧的 232 省道、北边的省道 314（沿黄快速通道）、南移后的国道 310，将来会形成郑州的五环路。

郑州五环路的规划示意

啊五环，你比四环多一环 ▼

郑州市统计局官网资料显示，截至 2020 年底，郑州市建成区面积达到 836.2 平方公里。而这一数据在 1981 年、2000 年、2010 年分别为 65、133.2、342.7 平方公里。

千禧年以来，郑州的城建发展速度相当的快 ▼

2021 年郑州中心城区城市建成区示意图

（图：关于 2021 年郑州市城市建成区规模的通告）▼

也就是说，改革开放后，郑州的建成区面积头二十年翻了一番，此后每隔十年再翻一番还要多。这种扩张速度，在全国范围内也属前列。

但与周边省会城市相比，或从其他的角度来看，郑州显然还不够大。

自 1983 年 9 月 1 日起，巩县（今巩义）、新郑、密县（今新密）、登封、中牟 5 县划归郑州市后，郑州市域面积曾有近 40 年没有任何改变。郑州市辖区范围内个数的情况，6 区 1 县与代管 5 市的行政区划格局也保持了近 30 年。

5 县正式归郑前夕

郑州市的范围只包括市区和荥阳

（图：1982 年河南省分县地图册）▼

2022 年 3 月，开封市尉氏县岗李乡、大马乡整建制划转归郑州市新郑市后，交由郑州航空港区管理。历经近 40 年，郑州市行政区的范围终于扩大。

2022 年 7 月，开封市尉氏县大营镇 (不含新尉工业园)、洧川镇 (不含河南尉氏第三高级中学洧川校区) 委托郑州航空港区代管。郑州市功能区的实管范围，也进一步扩大。

加上前文提到的新开发功能区

郑州如今的功能区如图所示 ▼

近年来，国家“撤县设区”的政策已然收紧，郑州的大规模行政区划调整依然没有进展。

而同为省会的西安与成都，早已将“撤县设区”发挥到了极致，武汉甚至早在 1998 年就实现了全域设区；合肥与济南，也分别并入了地级市巢湖（部分）和莱芜，进一步做大做强省会。

武汉是最早一批实现“无县化”的城市

自 1998 年起，武汉的行政区划就一直保持不变 ▼

尽管地级市并非越大越强，但市域面积和城区面积，毫无疑问会影响一个城市的发展纵深、市场腹地、统计数据和政策支持，例如城市规模分级。

根据 2014 年 11 月发布的《关于调整城市规模划分标准的通知》，城区常住人口 1000 万以上的城市为超大城市，城区常住人口 500 万以上 1000 万以下的城市为特大城市。

按该标准来看

郑州勉强进入特大城市行列 ▼

根据七普数据，郑州城区人口 534 万，为特大城市；而反观西安，城区人口 928 万，接近超大城市。但实际上，郑州七普统计的常住人口达到 1260 万，城区人口仅占 42.4%。这显然与城区面积和统计口径有关。

“大郑州”的大，要从多方面来看

作为中国城市化发展的典型样本，郑州走过了每一个必经阶段，从近代起步到计划发展，从改革开放、市场探索中的逐步扩张，再到新世纪的新区建设，郑州都是每个时代的见证者。

从二七塔望向“玉米楼”

郑州也正从过去望向未来

而另一面，被城市化洪流塑造的“千城一面”，以及地产导向之下的造城运动，也都能在郑州找到注脚。

随着人口增速与增量双双出现拐点，经济发展面临转型，中国的城市化之路也站在新的十字路口。郑州向何处去？还会继续变大吗？答案只能交给时间，拭目以待。

参考资料：

1.谢晓鹏.1954 年河南省会由汴迁郑的历史考察 [J].当代中国史研究，2011 (6):39-45.

2.郑州市统计局历年城市建设 https://tjj.zhengzhou.gov.cn/ ndsj / 3093093.jhtml

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。