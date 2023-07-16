消息称西部数据将剥离闪存业务并将其与铠侠合并

IT之家 7 月 16 日消息，据彭博社报道，在经过数月的谈判后，西部数据 (Western Digital) 和铠侠 (Kioxia) 即将达成协议。该协议将涉及分拆西部数据的 NAND 闪存业务并与其合并。

合并细节仍保密，但消息人士声称，西部数据股东将控制合并后新公司略微超过一半的股份。这一点与此前日本共同社相斥，此前共同社称铠侠将主导合并后的新公司。

不过，这位消息人士也提到，双方谈判时有人建议将让铠侠的高管团队主导合并后新公司的日常管理，不过西部数据高管也将发挥重要作用。

▲ 图源：铠侠

就目前情况来看，尽管双方谈判进展顺利，但距离最终协议敲定可能还需要一段时间，期间可能会改变主意，甚至可能以最终未能达成任何协议而告终。

据称，合并后的新公司将采用双重董事会代表制，两家芯片制造商都将是成员。新公司将设在日本，并将在纳斯达克以及东京上市；同时，铠侠的主要投资者贝恩资本 (Bain Capital) 还将获得特别股息。

此前路透社还有消息称，铠侠将对合并后的公司出资 43%、西部数据出资 37%，余下 20% 股权将由东芝等现有股东持有，合并后的新公司未来计划在东京交易所上市。

IT之家注：铠侠脱胎于“闪存之父”东芝。尽管西数和铠侠晶圆厂都在生产 3D NAND, 但双方各自保持着不同的业务策略。铠侠的主要重点是内存芯片，而西部数据则倾向于供应基于 NAND 的产品，也就是 SSD 产品。

截至 2023 年第一季度，铠侠在 NAND 内存市场占 21.5% 的份额，而西部数据占据了 15.2% 的份额。另一方面，三星在同一时期占据了 34% 的市场份额。因此，铠侠和西部数据的闪存业务合并后的潜在实体将成为全球 NAND 内存市场的领先供应商，拥有超过 36.7% 的市场份额。

此前有报道称，合并后新公司的营收规模有望超越三星，成为全球最大的 NAND 存储器制造商。由于使用于智能手机等用途的存储产品市况恶化、业绩低迷，因此双方希望合并以提高运营效率。报道援引知情人士称，合并工作将在铠侠掌握主导权的情况下，针对出资比例等细节进行进一步协商。

▲ 图源：铠侠

根据调研机构 Omdia 的数据，2022 年铠侠、西部数据市场占有率分列第 3、4 名。合并后的 NAND 存储器营收规模有望达到 2.5 万亿日元（当前约 1267.5 亿元人民币），超过 NAND 行业龙头三星半导体。

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