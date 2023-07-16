小米公告：5G 消息仅开放部分 MIUI14 机型使用，会出现开关消失的情况

感谢米粉朋友们的反馈，和业务组同学沟通，手机在充电时电池内部会有大量电流通过，自然会产生一定的热量，目前手机产品基本上都采用了快充技术，主要是靠提升充电电压和充电电流来实现充电速度的提升，但同时越快的充电速度也会带来越高热量的释放，然后导致手机温度升高，进而影响您的使用体验；

为了平衡充电速度与使用体验二者间的关系，系统会根据机身温度智能调节充电功率，尽量避免较高的充电功率带来更高的温升，给您提供更优的使用体验。如果您非常在意充电速度，建议您在充电的同时减少手机的使用，尽量在息屏下充电，待快速充电完成后再继续使用。