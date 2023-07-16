大概一周前，红魔 8S Pro 创造了一个新的纪录 —— 将手机内存容量推高到了 24GB，这比绝大部分笔记本电脑的 16GB 内存还要大上 50%。

24GB 内存有多少实际意义先按下不表，至少手机圈并不意外红魔对超大内存的追求，毕竟这是如今为数不多的游戏手机品牌了。

游戏手机不是什么新鲜事。自 1973 年第一台手机出现的 50 年内，游戏手机至少有过两次意义非凡的尝试，代表就是诺基亚 N-Gage 以及索爱 Xperia Play。但如果从智能手机时代的第一款游戏手机 Razer Phone（雷蛇）算起，今天我们熟悉的游戏手机诞生不过 6 年。

这 6 年间发生了很多变化，雷蛇放弃了游戏手机，昔日的游戏手机龙头黑鲨正在倒闭的边缘苦苦挣扎，小米做了两代就选择切割，联想也放下了拯救者手机。环顾手机江湖，只剩下努比亚红魔、华硕 ROG 还在继续等待游戏手机的变局。

ROG 游戏手机 5，图 / ROG

与此同时，手机游戏则是另一番境地，从手机厂商到玩家，对游戏体验的宣传和重视不仅没有降低，反而还在加大。一度《原神》让玩家对于手机在性能、发热以及综合游戏体验方面有了超越常规旗舰机的要求。但最终，《原神》依然没有将游戏手机从淘汰的边缘拉回主舞台。

游戏手机会不会继续活下去，还无法笃定，但我相信，这不是一场空想，也谈不上一地鸡毛。

游戏手机改变了手机

从去年开始，游戏手机声量和关注度就有明显下滑，黑鲨的卖身传闻更是将这种质疑推向了高峰，随之对游戏手机质疑也越来越多，越来越大声。不过谁也不能否认，游戏手机过去几年在整个手机行业留下的痕迹。

很多 Android 用户应该记得，过去与 iOS 阵营相比，Android 手机普遍的一大问题就是「不跟手」，具体就是屏幕显示跟不上手指触控，不能做到指哪打哪。这里面既有 Android 自身的问题，也有屏幕的问题，一个比较核心的关键则是：屏幕触控采样率。

游戏手机首先抓住了这个痛点，大幅将触控采样率提高到了 240Hz，甚至是 480Hz 和 960Hz，再结合系统优化以及更高的屏幕刷新率，从而让手机屏幕更加「跟手」（缩短触屏响应时间）。这种变化也带动整个手机行业的升级，包括 iPhone 在内都提高了屏幕的触控采样率。

游戏手机们，图 / 雷科技

游戏可以说是最注重视听体验和反馈的一种内容，从游戏主机到 PC 不外如此，游戏手机也不例外。除了还尝试过将屏幕刷新率提高到 144Hz，将插帧技术应用到手机上，游戏手机还在「反馈」上也投入了大量精力，比如扬声器的声音效果和马达震感。

游戏手机在声音层面的投入，除了满足一些玩家「听声辨位」的需求，实实在在也提高了游戏音效和配乐的表现效果，让游戏变得更有沉浸感。

震感反馈也是如此。相比常规旗舰，游戏手机往往更有动力塞下更大、更好的震动马达，投入更多精力到震感调教。而在震感上的改进，给了玩家更真实的物理反馈感受，实际上也溢出到日常的打字和其他场景，改变了 Android 手机「到手关震动」的窘境。

类似的改变还出现在散热上。由于在核心 SoC 没有多少选择，游戏手机很早就开始提高核心频率，进一步压榨处理性能，对应的配套措施则是强化手机的散热设计，加大散热片面积，甚至是像 PC 一样内置风扇。

众所周知，前两年高通连续推出了骁龙 888 和骁龙 8 Gen 1 两代「火龙」SoC，导致 Android 阵营为了改善糟糕的游戏表现，都在向游戏手机的散热取经。

黑鲨游戏手机 5，图 / 雷科技

除此之外，游戏手机还率先推出了游戏空间 / 模式、游戏助手等设计，如今可以在大部分国产手机上看到。至于肩键设计，坦白讲我一直没有找到在 FPS 游戏之外的价值，但也不可否认的是，它确实改变了一些玩家的手游体验。

不过最终我们都知道，游戏手机的这些改变，始终没能扭转它们的式微。

手游没有拯救游戏手机

游戏手机「可行」的最好证明来自游戏笔记本电脑（以下简称游戏本）。

繁荣的 PC 游戏，直接让游戏本成为了笔记本电脑最核心的品类之一，同时 PC 游戏的高性能、高规格要求也让游戏本成为了很多创作者的首选。考虑到消费者购买笔记本电脑的核心无非是因为三个场景 —— 办公、创作和游戏，也就不难理解 PC 厂商对于游戏本的重视了。

到了手机上，《原神》曾经也让游戏手机看到过成功的曙光。2020 年《原神》推出之后，尽管饱受单机游戏玩家的反对，还是在全球范围内获得了无可争议的商业成功，同时也引发了很多玩家对手机性能表现的不满。

事后来看，《原神》不管从项目规模还是游戏画面表现，都堪称是手游界的「3A 游戏」。而领先同行一大截的游戏画面也带来了超前的性能要求，恰巧又碰上了高通的两代「火龙」SoC，导致有段时间，手机厂商在发布会上都在大谈特谈《原神》的游戏体验，但实际上都在降亮度、降分辨率，只有 iPhone 和游戏手机才能一定程度上吃透《原神》。

ROG 上跑《原神》，图 / 雷科技

问题在于，随着高通接连推出台积电工艺的骁龙 8+ Gen 1 和骁龙 8 Gen 2，旗舰手机的性能和发热表现全面改进，基本都能在最高画质 720P 下的《原神》跑满或接近 60 帧。此时价格并不便宜的游戏手机又要面对那个灵魂拷问：

玩游戏都没差，我为什么不买旗舰手机？

游戏手机很难回答。历史上所有游戏平台的成功，都离不开作为核心的游戏内容，玩家可以因为《塞尔达传说：王国之泪》的好玩忍受 Switch 孱弱的机能，却不会购买一台空有性能的游戏机。PC 玩家同样追逐游戏而非游戏商店，升级显卡的背后是为了玩到更好地玩到更多的大作，它们往往需要更高的硬件配置。

说到底，游戏手机还是需要更多对性能要求更高的热门游戏，来证明它的价值和必要。但《原神》推出至今快 3 年了，国内玩家还是只能看到米哈游新推的《崩坏：星穹铁道》，腾讯的《王者荣耀・世界》依然遥遥无期，其他在配置上接近原神的手游，也远不能说服玩家在换机的时候专门考虑它。

《王者荣耀・世界》实机演示，图 / 腾讯游戏

游戏手机的未来在「长板」，不在「短板」

过去很多分析都表示，「重游戏，轻手机」的产品思路阻碍太多人接受游戏手机。的确，极具风格化的设计，为了强化游戏体验带来的厚重，都让大众用户对于游戏手机多少有些「敬而远之」。

但这种分析忽略了，当手游玩家将游戏体验纳入购机考虑因素之时，最主要的还是了解手机在游戏方面的优势能否打动自己。

比起短板理论，或者叫「木桶效应」，游戏手机的存在可能更符合长板理论，只有抓住自身的「长板」，将「长板」的优势发挥到极致，才能跳出主流手机的「围剿」，建立自己的用户心智。

而游戏体验，才是游戏手机可能成功的根本，如果为了补足游戏手机的「短板」，比如做轻薄、做便宜，反而削弱了「长板」，最终只会被玩家淘汰。

「长期战略」，图 / 小米

举个例子，红米推出 K40 游戏增强版的时候，卢伟冰说他们重点针对「太厚重、太花哨、太贵」三大痛点进行了改进，然后采用了非常不游戏的天玑 1200，针对游戏的设计也基本只剩实体肩键。再到卢伟冰宣布 K60 系列取消「电竞版」的时候，无非也是认为「（K60 Pro）帧率、画质全面超越电竞手机」。

K40 游戏增强版的失败与红米游戏手机的终结，都说明了游戏体验才是游戏手机根本。

但就如前文所说，游戏手机不得不面对一个残酷的事实：游戏手机的命运，当然要考虑到手机厂商的努力，但更重要的前提，归根结底是由手游大作们决定的。

或者换句话说，如果米哈游们不给高通多上点强度，多涌现一些「显卡杀手」，游戏手机的未来：

注定会是黯淡的。

题图来自 Pexels

本文来自微信公众号：雷科技 （ID：leitech），作者：雷科技数码 3C 组

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