信息闭塞的年代，游戏秘籍到底是怎么传出来的

相信大部分的 70 、80 后玩家，都经历过 FC、 MD、SFC、PCE 等主机时代吧！

九十年代初期，随着各种日式主机，开始由中国台湾、香港、深圳等一些发达地区引入到国内。此时大城市的玩家们，正式成为引领时尚潮流的“有机一族”。

那时候的主机一般都是 1000-2000，而卡带的价格非常昂贵，甚至很多工人阶级一个月的工资，都不够买张正版卡带。好在盗版的黄卡和黑卡也在同时被引进了，游戏虽然仍然要花钱，但相较于正版来说已经非常便宜了。

正版的卡带不仅仅有说明书，还有游戏相关的介绍、玩法、秘籍也是应有尽有。然而盗版卡带上面却没有那么多内容，全靠自己摸索。

在游戏火爆的年代，催生了一批又一批的游戏杂志，其中以《GAME 集中营》马首是瞻。虽然杂志带有一定的主观性，但其中出现的秘籍还是非常受用的。

当年能在买到杂志第一时间体验游戏的玩家，都是非常幸福的。绝大部分人买到杂志也没地方尝试，只能期待多年后能玩到这些游戏。

没错，当年正是杂志的流行，才有了口口相传的游戏秘籍。毕竟乡下的孩子很少能够接触到这些信息的。

那么，当年的杂志中都记载过哪些有意思的秘籍呢？

《踢王》

也不知道为什么当年会将《KICK MASTER》翻译成《踢王》这个名字。虽然简单明了，但却无法给人提供想象空间，没有任何底蕴，让人觉得是一款平庸作品。那会儿不少游戏都是被名字给耽搁了。

日本太东 1991 年推出的动作类的 FC 游戏，是一款非常耐玩的游戏。

敌人被打爆会掉出三个道具，在落地之前想好吃哪一个。经验和补血，提前做好取舍。人物升级之后，就可以使用各种新技能了，这种设定在九十年代初期还是比较新颖的。

据说必须打通三次之后才能看到真结局，不知道有没有玩家做到过呢？

游戏中有输入秘籍的选项，通过这里可以进行选关

那时候的玩家估计都不知道这个功能吧！在看到《GAME 集中营》的秘籍之后，才渐渐明白跳关的重要性。那时候甚至有不少玩家拿本子将秘籍记下来，带回去慢慢研究。

根据《GAME 集中营》提供的秘籍，我们尝试一下跳跃八关：

《柯纳米世界》

《Konami Wai Wai World》，多年前，科乐美这个名字还没有被国内敲定时，各种山寨名字都曾经出现过。而这个原本应该被称为《科乐美世界》的游戏，多年来一直被我们称之为《柯纳米世界》，毕竟已经习惯了。

游戏中有一个超级密码，需要熟悉一串日文字符。说实话，就算我们在回到这个秘籍，估计也不大回去弄，太麻烦了。需要一个一个找出字符，耽搁大量的时间。

《柯纳米世界》打通了科乐美的世界，将所有的经典角色和游戏场景全都汇集到了一起，不得不说是一款极具创新的游戏。

在这个版本中，登场的游戏有《大盗伍佑卫门》《七宝奇谋》《恶魔城》《月风魔传》《大金刚》《摩艾君》《沙罗曼蛇》《兵蜂》《魂斗罗》

游戏的整个过程就是救出其他游戏的几位主角，然后一起去打大魔王。

《天使之翼》

当年这款游戏大火的时候，正好赶上了动画片同步播放。当时电视台的翻译是《足球小将》。也正是因为动画片的大火，让很多玩家爱上了这款游戏。遗憾的是，游戏对语言有一定的要求，不会日文的朋友只能靠蒙。

当年就曾经出现过一些肝帝，将游戏出现多次的字符全都记下来，然后再慢慢琢磨，最后还真就被他给通关了。就是其中收获到的乐趣，和自己的付出成不成正比呢？

多年后，网上出现了汉化版，不知道当年靠毅力通关的朋友们还会不会再来回顾一次呢？

《天使之翼 2》同样拥有秘籍，遗憾的是当年没有多少人测试过。小编根据《GAME 集中营》记载的秘籍，可以直接进入决赛。

《双截龙》的跳关和清屏

当年一直有一个传言，《双截龙 2》和《双截龙 3》都是可以跳关的。这在当时来说绝对是一个爆炸性的新闻。毕竟之前没有玩家做到过。

甚至那时候杂志上也有相关的记录，是被某个观众发现的，投稿到《GAME 集中营》。但玩家们尝试过很多次，仍然无法做到啊！

也是在很久之后，我们玩到了加强版的双截龙，才发现这个秘籍的确是存在的。但必须是在这个版本才行。配合选择键就可以了。

按住选择键再按 A，就可以跳到下一关卡

另外，杂志中记载的清屏秘籍也是整理的。场景中无论有多少敌人，只要我们只用清屏的秘籍，都可以快速将敌人干掉。就是不知道这个秘籍存在的意义到底是什么？游戏不就是为了干架吗？

按住选择键，再按 B 键就可以让当前屏幕上的敌人瞬间消失

《双截龙 3》同样可以跳关，以前我们是直接按住 AB 点击暂停按键跳关。其实两个按键组合就行。要是点击稍微快了一点，有可能直接给通关了。

《怒之铁拳 3》

增加人数：在 OPTION 画面将光标停在人数项目上，按住 2P 手柄的 A、B、C、上，再按 1P 的左或右即可。

也不知道这个秘籍是谁想出来的，感觉就是为了虐待玩家双手而设置的。

多少玩家为了触发这条秘技，强行用右手压住 2P 手柄的 A、B、C、上，另一只手按了左或右，因为手柄当时放反了，所以两手交叉完成的。

成功之后的那种成就感是不言而喻的，这可不是如今玩家动不动用修改器能体验到的啊！

《怒之铁拳 3》中有好几位隐藏人物，分别是变态船长、希瓦和袋鼠，每个人加入都需要满足一定的条件的。

船长加入：

打败船长之后，一直按住 A 不要放开，坚持到场景过场之后，

完成之后，只要主角被打死了，那就可以使用这个角色了。别看这家伙是一个变态，实力真心不错，特别是在玩家手上，总能超常发挥

希瓦加入：

希瓦在游戏中是守关 BOSS，在打败之后，按住 B 不放，一直持续到下一个场景才能松开。这之后，只要我方死了就可以派遣他上场。

希瓦的实力同样很强，甚至碾压了几位主角。也难怪当年让很多玩家为之疯狂啊！

袋鼠加入：

二关前往迪厅，期间会遇到一个小丑和拳击袋鼠，这时候我们直接干掉小丑，袋鼠就灰溜溜地逃走了。之后就可以使用。

需要注意的是，在不伤害袋鼠的情况下打敏捷度超高的小丑，本身的难度就非常高。

多年后，怒之铁拳 4 发行，我们可以用到 2 代和3代的所有经典角色。希瓦、袋鼠都回归了，但一直没有解锁变态船长，不知道是不是没有这个人物。

在经历了多年沧桑之后，玩家们终于被岁月磨平了棱角，再也没有当年玩街机游戏的“雄心壮志”。

家中买的街机摇杆，放在角落中已经不知道吃灰多少年了，这时候才发现在“字里行间”中回味街机就是最大的乐趣。

毕竟那是属于我们最美好的青春啊！

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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