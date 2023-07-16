Excel 函数介绍：Office 365 才支持的 LET 函数

原文标题：《学了一个 Excel 新函数，太好用啦！但我不建议你们学……》

我是拉登，一个会设计表格的沙雕高能老师。

告诉你们一件很可怕的事情。

昨天我学习了一个新的 EXCEL 函数：LET 函数！

没错，虽然我已经很牛逼了，但是我还在坚持学习！

吓不吓人！

1、LET 函数是干啥的呢？

官方给出的解释是这样的。

翻译成大家能看懂的中文，就是：

如果你的公式很长、很难记的时候，可以给这个公式起一个名字，然后用名字替代长公式。

其实这个概念并不新鲜，这就是编程中的「变量」的概念嘛！

举一个简单的例子。

比如现在，我们要计算 5+1 。

普通的公式是下面这样的，一点都不专业。

=A2+B2

我们可以把数字 5 ，保存在 X 中，然后计算 SUM (x,1) ，再把 5 代入到 SUM 函数，就计算出结果「=6」了。

=LET(x,5,SUM(x,1))

所以上面的公式，可以分成两步来理解。

第一步，把 5 保存在 X 中。

第二步，用 5 替换写，进行 SUM 计算。

是不是非常神奇！

但是我猜，肯定有人嫉妒我的才华，内心虽然早已佩服得五体投地，但表面上还表现出一副不屑的表情。

2、我们再来看一个案例

现在有两个表格，一个是名单，一个是成绩单。

▲ 名单

▲ 成绩单

现在要把成绩单里的成绩，填到名单里，然后：

❶ 大于等于 60 分的备注及格； ❷ 小于 60 分的显示原有的数字。

公式该怎么写呢？

你得先用 VLOOKUP 把成绩查询过来吧，然后再写一个 IF 函数做条件判断吧。

然后写出来的公式这么长。

=IF(VLOOKUP(A2,$F$1:$G$9,2,0)>60,"及格",VLOOKUP(A2,$F$1:$G$9,2,0))

公式长，主要是因为 VLOOKUP 公式写了两次。

这个时候我们就可以给 VLOOKUP 公式起一个名字「成绩」，然后 IF 函数里直接用「成绩」就可以了。

这个起名的操作，就是 LET 函数要干的活啦！

修改后的公式如下：

=LET成绩VLOOKUP(A2,$F$1:$G$9,2,0),IF成绩60,"及格"成绩)

是不是特别好用？

3、你还可以这样用

公式里经常会引用很多的区域，比如下面这个 VLOOKUP 函数。

要查询有没有男朋友，选区一多，公式就不太好理解。

=VLOOKUP(E2,IF({1,0},$B$2:$B$9,$A$2:$A$9),2,0)

所以我们可以用 LET 函数，给选区也起一个名字，方便好记。

修改后的公式：

=LET(姓名,$B$2:$B$9,男友,$A$2:$A$9,换顺序,IF({1,0},姓名,男友),VLOOKUP(E2,换顺序,2,0))

这样还可以轻松理解公式的计算原理。

❶ 姓名 =$B$2:$B$9； ❷ 男友 =$A$2:$A$9； ❸ 换顺序 = IF ({1,0}, 姓名，男友)。

原来 IF {1,0} 的作用，是调换「姓名」和「男友」这两列的顺序的啊？！

怎么样？嫉妒我的才华吧？！

4、总结

LET 函数好用当然好用，但是还是要注意一些使用规则。

❶ 名称不能是数字； ❷ 名称里不能有运算符； ❸ 定义的名称，只能在当前公式中使用。

那么要不要学呢？

不建议学，因为......

需要 OFFICE 365 才支持！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：拉登 Dony

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