现代汽车宣布 N 品牌累计销量突破 10 万辆，首款纯电动汽车 9 月亮相

IT之家 7 月 16 日消息，据《韩国先驱报》报道，现代汽车集团今日表示，其高性能 N 品牌自 2015 年正式推出以来全球销量已突破 10 万辆大关。截至今日，N 品牌六款车型，包括首款 i30N 及最近的 Kona N，在全球共售出 103947 辆。

▲ 图源 现代汽车官网

现代汽车对 N 品牌的销售前景表示乐观，并确认其最新推出的 Ioniq 5 N 计划于 9 月进行首次亮相，这也是该品牌的首款纯电动汽车。

现代汽车介绍，N 品牌的口号是为驾驶者提供“驾驶乐趣”体验，旨在为用户提供赛车级驾驶性能以及日常跑车的实用功能。该品牌一位负责人表示：“推出高性能电动汽车是一项具有挑战性的任务，因为这类车型比内燃车型更重，对高温也更敏感。”

IT之家此前报道，现代汽车于 7 月 13 日推出了其首款电动性能车 Ioniq 5 N，这是一款拥有“赛车基因”的高性能电动掀背车，在 Ioniq 5 的基础上经过现代汽车性能部门 N 部门的大幅改造，拥有超过 600 马力的动力输出，可以在 3.4 秒内完成 0-100 公里 / 小时的加速。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。