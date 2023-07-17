裁员风波后，消息称 58 同城 CEO 姚劲波要求砍掉不盈利业务

7 月 17 日下午消息，今日有消息称，58 同城 CEO 姚劲波发布内部信，要求砍掉年内不能实现盈利的业务。

曝光的信息显示，姚劲波在信中表示，年后 58 同城的业绩以及业务发展上不及预期。不好的业务要收缩，该关停并转要关停并转。58 同城今年的目标是要实现 12 个业务基本上盈利。

他强调，58 同城所有业务，今年在城市维度盈利是最低要求，如果年内不能实现盈利，百分之百砍掉，所有业务要早日实现全口径的盈利。姚劲波还表示，至少要准备用三年的时间来过冬，而且要完成产业化升级，达到合格的水平，至少还需要三年。

值得注意的是，今年 5 月，58 同城就曾被传出裁员消息。当时有员工表示，裁员比例或在 30% 以上，涉及多个业务线，按 N+1 赔偿。

针对“砍掉年内不能实现盈利的业务”一事，58 同城方面目前未予置评。不过，姚劲波此前已有类似表态。

2022 年 10 月，姚劲波就在内部发表了《致全体同学的一封信》的演讲。他当时表示，因为叠加了经济大环境、整体消费信心的影响，58 同城公司的主营业务受到了比较大的冲击，其中房产、招聘等领域受到的波及幅度会更大一些。姚劲波要求 2023 年 58 同城的所有业务、在所有城市都要盈利，或者有确定的目标和趋势出现，否则这项业务就会很危险。

姚劲波当时还透露，58 同城内部很多部门都向内、向外传递了寒气 —— 极致地谈判、极致地压缩成本。从 2021 年 4 月到 2022 年 10 月，58 同城内部有超过 1000 人实现了转岗。他对公司内部管理提了 4 个谨慎：“招聘要谨慎、增人要谨慎、扩大规模要谨慎、启动新项目也要谨慎。”姚劲波称这些坚决的决策让公司避免了财务报表更难看。

58 同城缩减成本，不仅影响了普通员工，一些高管也在调整之列。他当时在内部宣布，为了给年轻干部更多的机会和舞台，高级副总裁叶兵及副总裁陈惠聪率先加入集团“荣誉退休计划”。

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