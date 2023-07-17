大疆 DJI Mini 4 Pro 无人机曝光：流线型设计，有望迎来功能性提升

IT之家 7 月 17 日消息，相对于频频曝光的大疆 Air 3 无人机，大疆其他无人机新品的消息少之又少，无人机资讯站 Kanzhaji 日前曝光了大疆 Mini 4 Pro 无人机及一款“迷你行业用无人机”的照片。

从曝光的图片中可以看到，大疆 Mini 4 Pro 外形设计与去年末发布的 Mini 3 差别不大，采用机身云台整合式设计，进气口部分有小幅调整，显得更加圆润。

▲ 图源 kanzhaji

大疆产品更新换代主要围绕设计或功能性展开，考虑到曝光照片中的 Mini 4 Pro 无人机设计层面更新较小，因此IT之家认为，大疆在 Mini 4 系列无人机中的升级点应当围绕续航、避障、镜头模组而展开。

大疆当前的 Mini 3 无人机重量为 249 克，续航时间为 38 分钟，搭配长续航电池可实现 51 分钟超长续航 。摄像模组方面，Mini 3 无人机拥有 1/1.3 英寸传感器，配备 f / 1.7 光圈，支持 4K HDR 影像，同时支持高品质无损竖拍和大角度仰拍，预计 Mini 4 Pro 无人机将在以上方面有更多进步。

Kanzhaji 同时曝光了大疆一款未知名称的无人机，据称“四机臂采用高高上举的结构，背部隆起很可能是 RTK 天线模块”，该网站猜测可能是“迷你行业机种”。

▲ 图源 kanzhaji

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