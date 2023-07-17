迈凯伦 750S 实车亮相：“零百”仅需 2.8 秒，起售价 25 万英镑

IT之家 7 月 17 日消息，近日迈凯伦 750S 实车亮相古德伍德速度节，该车为迈凯伦 720S 的继任者，有硬顶和敞篷两种版本可供选择。750S 的外观和 720S 相似，但在动力、重量、操控等方面都有显著提升，力求在超级跑车领域树立新的标杆。

迈凯伦 750S 的名字意味着它的动力提升了，达到了 750PS（740 马力），而且重量也减轻了 30 公斤，只有 1277 公斤（干重）。这使得它的重量功率比达到了惊人的 579 马力 / 吨，领先于同级别的竞争对手，比如法拉利 296 GTB 混合动力跑车。

迈凯伦 750S 是迈凯伦迄今为止最轻的量产路用车，比专为赛道打造的塞纳超级跑车只重了 79 公斤。为了减轻重量，迈凯伦采用了新的碳纤维轮毂、碳纤维座椅、更简洁的仪表盘等措施。由于重量减轻、动力增加和变速箱比例调整，750S 的加速性能比 720S 提高了 10%，从静止到 100 公里 / 小时只需要 2.8 秒，到达 300 公里 / 小时只需要 7.2 秒。最高时速略有下降，为 206 英里 / 小时（IT之家注：约 332 公里 / 小时）。

迈凯伦 750S 搭载了双涡轮增压 4.0 升 V8 发动机，经过重新调校，输出更加平顺。此外，还增加了新的三层气缸垫、双油泵、高压涡轮、更轻的活塞和标配的运动排气系统，后者可以发出“独特的高音”。为了增强驾驶者与车辆的沟通感，发动机支架也进行了修改。如果想欣赏发动机，还可以选配带有玻璃盖子的选装件。

迈凯伦 750S 的底盘也经过了优化，前轮距增加了 6 毫米，转向更加灵敏，弹簧更加轻盈，刹车更加有力。750S 的内饰也更加注重驾驶者的体验和连接感，仪表盘可随着方向盘移动，驾驶模式选择器安装在方向盘上，中控屏幕更加清晰和灵敏。

迈凯伦 750S 的起售价约为 25 万英镑（当前约 234 万元人民币），目前已经开放预订，但要等到 2023 年才能交付。

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