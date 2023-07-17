东风日产将推艾睿雅“轻享版”车型：现款 22.48 万元起售，7 月 20 日上市

IT之家 7 月 17 日消息，据懂车帝消息，东风日产官方近期宣称，旗下纯电 SUV 车型艾睿雅 ARIYA 将推出一款标准续航的“轻享版”车型，于 7 月 20 日上市。

艾睿雅为当前东风日产在售的唯一一款纯电车型，目前共有 4 款不同配置在售，售价区间为 22.48-28.28 万元。从“轻享版”的名字不难得知，新车预计将作为价格更低的入门级车型问世，进一步降低购买门槛。

IT之家此前报道，东风日产去年 9 月推出纯电 SUV 车型 ARIYA 艾睿雅，该车当时在中国市场定价为 27.28 万元-34.28 万元，后涨至 28.54 万元起。

而在 2023 年 2 月，东风日产宣布 ARIYA 全系车型最高调价 6 万元，现售价 22.48 万元起。ARIYA 艾睿雅搭载了 e-4ORCE 雪狐电四驱，拥有 600N・m 综合扭矩，支持舒适、经济、运动、雪地四种不同驾驶模式，CLTC 续航最高 623KM，可结合前段驾驶路程电量消耗比率，实时计算剩余续航里程。

智能配置方面，ARIYA 艾睿雅搭载了 ProPILOT 超智驾 Pro 系统，官方称其同时具备五大智能控制系统、S-ALC 一键智能辅助变道、FAP 双模式智能泊车等功能，车机搭载 Nissan Connect 超智联 2.0 + 包含 8 类用车场景、48 项人机交互功能。

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