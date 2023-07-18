美国热门真人秀授权，Microids 新作《幸存者：遗弃之岛》10 月 3 日上线

IT 之家 7 月 18 日消息，Microids 宣布与 Banijay Brands 合作，由 Magic Pockets 开发的新作《幸存者：遗弃之岛》将于 10 月 3 日上线 PC、XSX / S、Xbox One、PS4/5 和任天堂 Switch 平台，该作已上线 Steam，感兴趣的小伙伴点此查看。

IT 之家注意到，《幸存者：遗弃之岛》获得美国真人秀《幸存者》官方授权，《幸存者》是全球收视率最高的真人秀之一，现已在全球试播了 50 个版本、360 多个系列，美国 CBS 版的该剧最近已播完第 44 季。

游戏简介：

幸存者：在遗弃之岛，准备好迎接终极求生考验吧，就像电视节目里的一样！你在险恶的环境中穿行时，需要依靠生存本能和策略来跟上其他人的步伐。你所做的每一个决定都对你的命运至关重要。为了智取、战胜对手并成为幸存者，你必须变得狡猾、机智、冷酷！



寻找资源并与其他幸存者结成联盟以求生存，但请记住，在《幸存者》中，不要轻易相信别人。明智地选择你的盟友，小心别人的背叛。在团队或个人挑战中，你需要突破极限，避免淘汰出局。



一步走错，你的冒险就会结束。你的生存岌岌可危，只有最强大的人才能撑到最后。你有成为最终幸存者的实力吗？挑战开始了！



释放你内心的求生欲，踏上终极冒险之旅！加入一个由十二名无畏冒险家组成的团队，在蛮荒的小岛上迎接考验，就像热门电视节目《幸存者》一样。 荒野求生：探索岛屿，收集资源，从零开始建造你的营地。找到免疫项链，保证你在心惊胆战的部落会议期间的安全。

成为唯一的幸存者：通过在考验中的良好表现来获得奖励和免疫效果，但要注意不要让自己太劳累，避免受伤，这样你就不会将胜利果实拱手相让。

智胜对手：用狡猾的策略结成联盟，了解对手的个性，并利用你所学到的一切在激烈的部落会议中占据上风。不惜一切代价生存下来，必要时甚至可以背叛你的盟友。

天堂的生活：享受热带天堂，欣赏迷人风景，沐浴在温暖的阳光下。但要小心，谁能猜到劣种椰子会在什么时候掉下来！

多人游戏模式：你觉得你有能力胜过你的好友吗？加入多人模式并证明你的实力。或者组队一起征服荒野，看看谁能脱颖而出。

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