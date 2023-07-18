消息称 AMD 将推 RX 7900GRE 显卡：中国专属，GPU 规格比 7900 XT 稍低

IT之家 7 月 18 日消息，AMD 曾在 2020 年推出了一款 RX 590 GME 显卡，中国专属，其中 GME 可能是“Golden Mouse Edition”，即金鼠版。今年是兔年，消息称 AMD 将推出一款 RX 7900GRE “金兔版”显卡。

消息称，RX 7900GRE 的 GPU 规格将比 RX 7900 XT 稍低，后者为 84CU。显存方面，RX 7900GRE 可能将配备 16GB 256bit GDDR6 显存。相比之下，RX 7900 XT 的显存为 20GB 320bit。

据IT之家此前报道，RX 7900 XT 显卡去年底首发，首发价 7399 元起，目前多款型号降到了 5699 元。RX 7900GRE 的价格将会更低一些。

不久前，RX 7800 16G 和 RX 7700 12G 显卡也曝光了，预计会在 8 月发布。

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