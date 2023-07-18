充电断断续续，苹果官网下架 mophie 3 合 1 旅行充电器

IT之家 7 月 18 日消息，苹果公司近日从其在线商店下架了 mophie 3 合 1 旅行充电器，已无法购买。这是一款支持 MagSafe 的无线充电配件，可以同时为 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 充电。该产品也已无法从 ZAGG 公司的网站直接购买。

IT之家注意到，据苹果官方论坛上的用户反馈，从 6 月下旬开始，这款充电器就开始严重的充电问题，当将设备放在充电器上时，会出现断断续续的充电现象，设备会不断地发出连接和断开的提示音。

许多用户表示，他们已经使用这款充电器超过一年，没有出现任何问题，但是在今年 6 月底左右他们都开始遇到同样的问题。苹果现已召回该充电器，因此如果你是在 Apple Store 或苹果官网上购买的，可以联系官方以获得全额退款。

ZAGG 公司在其网站上回应称，他们已经意识到了这款旅行充电器的问题，“这可能导致您的设备间歇性充电”。该公司表示，他们已经找到了问题的原因，并将很快发布一个固件更新来解决问题。目前尚不清楚这款旅行充电器何时会重新上架。

mophie 3 合 1 旅行充电器于 2022 年 1 月推出，国行售价 1098 元。

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