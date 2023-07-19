Plugable 海外推出 UD-4VPD 扩展坞：USB4、2.5G 网口，售价 199.95 美元

IT之家 7 月 19 日消息，Plugable 近日在海外推出了新款 UD-4VPD 扩展坞，定位桌面级产品，售价 199.95 美元（IT之家备注：当前约 1434 元人民币）。

Plugable UD-4VPD 扩展坞自带 11 个接口（电源接口除外），采用 20V6.75A 外接电源供电，好处在于可以为连接设备（如笔记本电脑）提供高达 100W PD 快充。

该款扩展坞附带的接口支持最高 40Gbps 的数据传输、2.5G 有线网口、100W PD 快充以及最高单 8K 的视频信号传输，以下附具体接口规格：

HDMI 2.1， 支持 120 Hz 的双 4K 显示器或 60 Hz 的单 8K 显示器

USB-C，40 Gbps 的带宽，向下兼容

以太网口，支持 2.5 G 网速

3.5mm 耳机孔

SD / MicroSD 接口

四个 USB 接口，支持 20W 快充的 USB Type-C 接口，支持 5Gbps / 10Gbps 的 USB-A 接口

PD 快充，通过 USB-C 为笔记本电脑提供 100W PD 快充

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