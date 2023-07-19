首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 数码之家>奇趣电子

Plugable 海外推出 UD-4VPD 扩展坞：USB4、2.5G 网口，售价 199.95 美元

2023/7/19 7:28:29 来源：IT之家 作者：池渊（实习） 责编：池渊
评论：
感谢IT之家网友 华南吴彦祖 的线索投递！

IT之家 7 月 19 日消息，Plugable 近日在海外推出了新款 UD-4VPD 扩展坞，定位桌面级产品，售价 199.95 美元（IT之家备注：当前约 1434 元人民币）。

Plugable UD-4VPD 扩展坞自带 11 个接口（电源接口除外），采用 20V6.75A 外接电源供电，好处在于可以为连接设备（如笔记本电脑）提供高达 100W PD 快充

该款扩展坞附带的接口支持最高 40Gbps 的数据传输、2.5G 有线网口、100W PD 快充以及最高单 8K 的视频信号传输，以下附具体接口规格：

  • HDMI 2.1，支持 120 Hz 的双 4K 显示器或 60 Hz 的单 8K 显示器

  • USB-C，40 Gbps 的带宽，向下兼容

  • 以太网口，支持 2.5 G 网速

  • 3.5mm 耳机孔

  • SD / MicroSD 接口

  • 四个 USB 接口，支持 20W 快充的 USB Type-C 接口，支持 5Gbps / 10Gbps 的 USB-A 接口

  • PD 快充，通过 USB-C 为笔记本电脑提供 100W PD 快充

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：Plugable扩展坞

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用