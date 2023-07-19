Plugable 海外推出 UD-4VPD 扩展坞：USB4、2.5G 网口，售价 199.95 美元

IT之家 7 月 19 日消息，Plugable 近日在海外推出了新款 UD-4VPD 扩展坞，定位桌面级产品，售价 199.95 美元（IT之家备注：当前约 1434 元人民币）。
Plugable UD-4VPD 扩展坞自带 11 个接口（电源接口除外），采用 20V6.75A 外接电源供电，好处在于可以为连接设备（如笔记本电脑）提供高达 100W PD 快充。
该款扩展坞附带的接口支持最高 40Gbps 的数据传输、2.5G 有线网口、100W PD 快充以及最高单 8K 的视频信号传输，以下附具体接口规格：
HDMI 2.1，支持 120 Hz 的双 4K 显示器或 60 Hz 的单 8K 显示器
USB-C，40 Gbps 的带宽，向下兼容
以太网口，支持 2.5 G 网速
3.5mm 耳机孔
SD / MicroSD 接口
四个 USB 接口，支持 20W 快充的 USB Type-C 接口，支持 5Gbps / 10Gbps 的 USB-A 接口
PD 快充，通过 USB-C 为笔记本电脑提供 100W PD 快充
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