出货量同比增长 50%，印度首次成为苹果 iPhone 第五大市场

IT之家 7 月 19 日消息，根据市场调查机构 Counterpoint Research 公布的统计数据，2023 年第 2 季度印度市场营收表现首次超过法国和德国，成为苹果第五大 iPhone 市场。

报告指出，今年第 2 季度印度市场在全球 iPhone 销量中的占比接近 4%，同比增长了 50%，目前仅落后于英国、日本、中国和美国四大市场。

Counterpoint Research 称，截至 6 月底，苹果在印度智能手机市场的总份额为 5.1%，而去年同期为 3.4%。

IT之家援引 Counterpoint Research 的数据，印度市场当前价格在 400 美元以上的智能手机目前占手机总出货量的 10%，而新冠疫情前这一比例仅为 4%。

苹果 iPhone 零售业在印度市场的快速增长的同时，苹果也加快了 iPhone 在印度制造的脚步。苹果加大了在印度市场的投资力度，希望供应链实现多元化发展。

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