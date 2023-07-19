小米 Pad 6 Max 平板通过 3C 认证：支持 67W 快充

IT之家 7 月 19 日消息，小米 Pad 6 Max 平板近日通过 3C 机构认证，预估今年 8 月和小米 MIX Fold 3 可折叠手机一同发布。

小米 Pad 6 Max 平板此前已现身蓝牙 SIG 网站，该平板近日以型号“2307BRPDCC”通过 3C 认证，页面显示支持 67W 快充。

目前标准小米 Pad 6 系列为 11 英寸，后缀 Max 意味着该平板必然具备更大的屏幕。小米 Pad 6 Max 平板目前相关信息不多，此前传闻称该平板会配备 13 或者 14 英寸的屏幕。

目前另一个已知的消息是，小米 Pad 6 Max 平板会配备 ToF 传感器，用于深度感应，并在虚拟环境中创建真实物体的 3D 模型，小米选择将该传感器放置在设备的正面。

Pad 6 Max 上的 ToF 传感器将用于正面检测用户是否在看平板电脑，使设备能够智能地照亮显示屏或恢复播放任何暂停的媒体。

IT之家此前报道，小米 Pad 6 Max 代号为“yudi”，预计将于 8 月与小米 MIX Fold 3、小米手表 S2 Pro 一起推出。

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