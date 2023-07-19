玄派科技即将发布“Zen4”新款玄机星游戏本：搭载锐龙 7 7840H+RX 7600M XT

IT之家 7 月 19 日消息，今年 5 月份，玄派发布了新款玄机星游戏本，其搭载 AMD 最新的 RX7000M 系列独立显卡，同时配备了 R7-7735H 处理器。时隔两月，玄机星游戏本将迎来重磅升级 —— 即将发布全新“Zen4”版本游戏本。就在刚刚，玄派官方正式开启了这款新品的预热。

具体来看，玄机星游戏本将升级搭载 AMD 全新“zen4”架构 CPU 锐龙 7 7840H，R7 7840H 是 AMD 2023 年发布的全新“Zen4”架构的 CPU，采用 4nm 制程，8 大核 16 线程，睿频可达 5.1GHz，且支持 5600MHz 高频 DDR5 内存。

除了处理器升级之外，玄机星游戏本还将同步配备 16G DDR5 5600MHz 高频内存，512G 硬盘升级至 1TB PCIe4.0 固态硬盘，配置可谓全线升级。

显卡方面，根据曝光，玄机星游戏本将国内首发 AMD RX7000M 系列显卡，基于 AMD RDNA3 架构，搭配 8G GDDR6 显存，最高功耗释放可达 120W+10W 动态。

屏幕方面，这款新品游戏本还将搭载 16.1 英寸窄边框大屏，QHD 2.5K （2560X1440）分辨率，165Hz 刷新率等。其他方面还将配备 80Wh 大容量电池，拥有 USB4 全功能接口，WIFI6E 网卡，大尺寸玻璃触控板等。

据了解，7 月 28 日，玄派将于 ChinaJoy 正式发布这款玄机星 7600M XT “Zen4”游戏本，感兴趣的小伙伴届时可关注 AMD Advantage 游戏本展台。

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