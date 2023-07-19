消息称小鹏汽车今年下半年将推 X9 和 G7 两款全新车型

IT之家 7 月 19 日消息，日前，微博汽车博主 @张抗抗 KK 发布一张截图，从内容大致可以判断出该截图为小鹏汽车相关行业报告。

图中提到“G6 开启交付，P7i 持续发力”“扶摇架构赋能，城市 NGP 加速落地”“新车型陆续释放，销量上行可期”等要点，以及对小鹏汽车的盈利预测与估值、风险提示。

值得注意的是，这张图还公布了小鹏汽车 2023 年度 H2（下半年）的部分新车规划：预计下半年推出全新 MPV 车型 X9、全新 SUV 车型 G7，号称两车将与上半年上市的两款新车 P7i 和 G6“共同驱动”，全年交付量有望达到 13 万辆，且“实现销量和利润率的同步上行”。

▲ 图源博主 @张抗抗 KK

IT之家此前报道，小鹏首款 MPV 车型 X9 的谍照已经曝光。新车采用了家族式的前脸设计，并采用溜背式车尾造型，这在 MPV 车型中相对少见。该车内饰采用黑白双拼色设计，整体与刚刚上市不久的小鹏 G6 风格相似，配有大尺寸的悬浮式中控屏、双辐式方向盘，中控台下方也被挖空，形成一个尺寸较大的储物空间。

小鹏汽车 CEO 何小鹏在早些时候曾在微博上宣布，旗下全新 MPV 车型定名 X9，号称“会用这款产品打开‘年轻态’MPV 市场”。

而至于另一款号称全新的 SUV 车型 G7，包括 @张抗抗 KK 在内的部分微博博主猜测该车可能为 G9i 的“改名版”。那么按照计划，截至今年年底，小鹏汽车在售产品有望包含如下车型：

轿车： P5、P7、P7i

SUV： G3i、G6、G7、G9

MPV：X9

IT之家另附行业 / 企业报告、数据图表中常见的时间缩写含义如下：

Q1/2/3/4： 第一 / 第二 / 第三 / 第四季度

H1/2： 上半年 / 下半年

年份 + 字母 A / E / F： 该年度实际数据 / 估计数据（可用于过去 / 现在 / 未来）/预算数据（仅用于未来）

FY + 年份：财年，财政年度

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