7 月 26 日发行，《遗迹 2》游戏媒体评论解禁

IT之家 7 月 21 日消息，《遗迹 2》是由 Gunfire Games 开发、Gearbox Publishing 发行的一款游戏，将于 2023 年 7 月 26 日发行。

《遗迹 2》游戏的媒体评论目前已经解禁，IGN 给出了 9 分的惊艳（Amazing）评价，认为是一款具有革命性的续作，也是优秀的魂类刷宝射击（Looter-Shooter）游戏。

Metacritic 给出的平均得分为 79 分。其中 PC 平台共有 22 条评论，综合评价为“普遍好评”，好评率 80%；PS5 平台有 4 条评论，好评率 78%；Xbox Series S|X 平台只有 1 条评论。

IT之家注：《Remnant II》是畅销游戏《Remnant: From the Ashes》的续作。在本作中，人类幸存者将再次深陷可怕的世界，对抗新的邪恶怪物和神一般的敌人头目。

孤军奋战，或者与两名朋友合作，探索未知的深处，阻止邪恶摧毁现实世界。若想取得成功，玩家必须依靠自己和团队的力量，完成最艰巨的挑战，让人类免于灭绝的命运。

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