GitHub 推出企业可用的 Copilot Chat 公开测试版：不止是代码助手，还可与开发者对话

IT之家 7 月 21 日消息，微软 GitHub 日前推出了 Copilot Chat 的公开测试版，该 AI 工具主要用来助力开发者编写代码，可直接集成到开发者的桌面 IDE 环境中。

据悉，Copilot Chat 不仅仅局限于“代码缺省补充”与“代码纠错”，还能直接基于上文，自动联想出后文。

GitHub 声称，无论开发人员的经验水平如何，他们都可以在几分钟内利用 Copilot Chat 构建完整的应用程序或调试代码库，以提升开发者的生产力和代码的准确性。

GitHub 同时表示，Copilot Chat 除了能够在代码方面助力开发者外，该 AI 工具还能够与开发者展开对话，令人与 AI 的交互过程更加细致。

根据 GitHub 的研究，使用 GitHub Copilot 可以显著提高开发人员的生产力。在对照研究中，开发人员使用 GitHub Copilot 的速度提高了 55%。而 GitHub 的早期研究还表明，在所有编程语言中，平均有 46% 的代码是使用 GitHub Copilot 生成的，而在 Java 开发人员中，这一数字更高达 61%。

目前 GitHub 表示，所有企业用户都可以使用 Copilot Chat 公开测试版，只需要在 Copilot 选项卡中确认用户协议，在接受条款后，即可启用该 AI 工具，感兴趣的IT之家小伙伴们可以在这里了解更多。

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